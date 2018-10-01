Диспетчер спас полный пассажиров самолет ценой собственной жизни

Одной из жертв землетрясения в Индонезии, в результате которого погибли по меньшей мере 1200 человек, стал молодой авиадиспетчер Антониус Гунаван Агун, передает Newsru.com.
Как сообщает Daily Mail, 21-летний Агун не стал вместе с коллегами покидать командно-диспетчерскую вышку до тех пор, пока готовящийся к взлету пассажирский рейс авиакомпании Batik Air, на борту которого находились более сотни человек, не поднялся в воздух.
Диспетчер убедился в том, что самолет в безопасности и попытался покинуть вышку, которая уже начала рушиться. К тому моменту подземные толчки уже достигли магнитуды 7,4. Молодому человеку пришлось прыгать с высоты четвертого этажа, из-за чего он получил множественные повреждения внутренних органов и скончался в местной больнице.
Пилот Batik Air Рикозетта Мафелла, спасшийся вместе с пассажирами благодаря Агуну, выразил благодарность молодому диспетчеру в своем Instagram.
Batik Air ID 6231 scheduled to depart at 17.55, door closed at 17.52 then pushed back. 18.02 after cleared for take off, tower building collapsed. We were just rolling on the runway. I felt something wrong on the runway during take off roll. 18.02 earthquake 7.4-7.7 magnitude on scale rocks Palu. Thank God there is a voice (Holy Spirit i believe) telling me to depart early. I’m rushing the boarding process. Late by 30 second i would not have flown. Thank You Jesus. I took this video just after airborne on 1500ft climbing. Strange wave-Tsunami.
28 сентября на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами. По последним данным, количество погибших в результате стихийного бедствия превысило 1200 человек, ожидается увеличение числа жертв. На острове Сулавеси объявлено чрезвычайное положение.