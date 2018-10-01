Диспетчер спас полный пассажиров самолет ценой собственной жизни

Как сообщает Daily Mail, 21-летний Агун не стал вместе с коллегами покидать командно-диспетчерскую вышку до тех пор, пока готовящийся к взлету пассажирский рейс авиакомпании Batik Air, на борту которого находились более сотни человек, не поднялся в воздух.

Диспетчер убедился в том, что самолет в безопасности и попытался покинуть вышку, которая уже начала рушиться. К тому моменту подземные толчки уже достигли магнитуды 7,4. Молодому человеку пришлось прыгать с высоты четвертого этажа, из-за чего он получил множественные повреждения внутренних органов и скончался в местной больнице.

Пилот Batik Air Рикозетта Мафелла, спасшийся вместе с пассажирами благодаря Агуну, выразил благодарность молодому диспетчеру в своем Instagram.