Вт, 2.10.2018
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Диспетчер спас полный пассажиров самолет ценой собственной жизни

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Alexey Kudenko / RIA Novosti/Scanpix

Одной из жертв землетрясения в Индонезии, в результате которого погибли по меньшей мере 1200 человек, стал молодой авиадиспетчер Антониус Гунаван Агун, передает Newsru.com.

Как сообщает Daily Mail, 21-летний Агун не стал вместе с коллегами покидать командно-диспетчерскую вышку до тех пор, пока готовящийся к взлету пассажирский рейс авиакомпании Batik Air, на борту которого находились более сотни человек, не поднялся в воздух.

Диспетчер убедился в том, что самолет в безопасности и попытался покинуть вышку, которая уже начала рушиться. К тому моменту подземные толчки уже достигли магнитуды 7,4. Молодому человеку пришлось прыгать с высоты четвертого этажа, из-за чего он получил множественные повреждения внутренних органов и скончался в местной больнице.

Пилот Batik Air Рикозетта Мафелла, спасшийся вместе с пассажирами благодаря Агуну, выразил благодарность молодому диспетчеру в своем Instagram.

28 сентября на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами. По последним данным, количество погибших в результате стихийного бедствия превысило 1200 человек, ожидается увеличение числа жертв. На острове Сулавеси объявлено чрезвычайное положение.

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