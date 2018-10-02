Легендарная российская поп-дива Алла Пугачева в последнее время не устает удивлять фанатов своим преображением, стройной фигурой и молодежным гардеробом. 1 октября супруг звезды Максим Галкин выложил в Instagram ее свежий снимок, который восхитил Сеть.
За последние несколько лет Алла Пугачева заметно похудела. Теперь она смело носит мини и регулярно удивляет Интернет-пользователей своими стройными ножкми.
Поклонники не перестают восхищаться тем, как моложаво выглядит Примадонна российской эстрады на пороге 70-летия, а Максим все чаще публикует в своем Instagram ее снимки.
На днях юморист выложил в микроблог новое фото Пугачевой, которое не оставило пользователей Сети равнодушными. «Моя красотка на репетицию собралась!» - с гордостью подписал фотографию Галкин.
«На девочку похожа!», «Королева красоты, такая естественная», «Шикарно выглядит!», «Колени очень даже! Любая молодая позавидовать может!», «Она всегда лучшая»,
«Вот такой должна быть настоящая женщина в таком возрасте», «С возрастом все лучше и лучше», «Действительно красотка, яркая, заметная! И такая худенькая, хрупкая»,
- пишут в комментариях восхищенные Интернет-пользователи. А еще отмечают, что Алле Борисовне очень идут прямые волосы.
Фотогалерея: Алла Пугачева и Максим Галкин на концерте Светланы Лободы в Юрмале
Фотогалерея: Алла Пугачева и Максим Галкин