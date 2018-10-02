Во Франции задержали 11 подозреваемых в помощи террористам

Отмечено, что задержанных подозревают в оказании помощи террористическим организациям.

Как сообщается, обыски проходят в мусульманской организации Centre Zahra France, а также в домах ее высокопоставленных представителей.

Агентство отмечает, что, по версии следствия, "в организации, с подачи ее лидеров, пропагандировались идеи, идущие вразрез с ценностями Франции".

Известно также, что в спецоперации принимают участие более 200 полицейских.

Ранее антитеррористическая полиция во Франции арестовала 10 человек по поводу предполагаемого заговора, направленного на нападение на мусульман.