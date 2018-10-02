Во Франции задержали 11 подозреваемых в помощи террористам

Во Франции в коммуне Гранд-Сент вблизи города Дюнкерк проходит контртеррористическая операция, в рамках которой уже задержали 11 человек. Об этом во вторник, 2 октября, сообщает Associated Press.
Отмечено, что задержанных подозревают в оказании помощи террористическим организациям.
Как сообщается, обыски проходят в мусульманской организации Centre Zahra France, а также в домах ее высокопоставленных представителей.
Агентство отмечает, что, по версии следствия, "в организации, с подачи ее лидеров, пропагандировались идеи, идущие вразрез с ценностями Франции".
Известно также, что в спецоперации принимают участие более 200 полицейских.
Ранее антитеррористическая полиция во Франции арестовала 10 человек по поводу предполагаемого заговора, направленного на нападение на мусульман.
Перед этим сообщалось, что во Франции правоохранители задержали двоих молодых мужчин в связи с подготовкой нового теракта на территории страны.