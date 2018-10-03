Ср, 3.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Нелегальный спиртзавод в Даугавпилсе: начат уголовный процесс

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Дестилляция спирта

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Служба государственных доходов (СГД) провела десять обысков в связи с нелегальным производством спирта в Даугавпилсе.

Управление налогово-таможенной полиции в июне провело обыск на заводе в Даугавпилсе, где в больших количествах незаконно производился и реализовывался спирт. У завода аннулирована лицензия на производство алкоголя, изъято три тонны нелегального спирта, против пяти человек начат уголовный процесс.

Нелегальная деятельность велась по предварительному сговору группой лиц. Спирт вывозился с завода цистернами и доставлялся на два хутора в Даугавпилсском крае. Проведя обыски в этих местах, сотрудники СГД изъяли спирт и предметы, указывающие на незаконное изготовление алкоголя.

Начат уголовный процесс о нелегальном производстве, хранении и перемещении алкогольных напитков в большом количестве в группе лиц.

Проведено еще семь обысков - по месту жительства задержанных, в автомашинах и на спиртозаводе. К пяти задержанным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

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