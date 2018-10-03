Нелегальный спиртзавод в Даугавпилсе: начат уголовный процесс

Служба государственных доходов (СГД) провела десять обысков в связи с нелегальным производством спирта в Даугавпилсе.
Управление налогово-таможенной полиции в июне провело обыск на заводе в Даугавпилсе, где в больших количествах незаконно производился и реализовывался спирт. У завода аннулирована лицензия на производство алкоголя, изъято три тонны нелегального спирта, против пяти человек начат уголовный процесс.
Нелегальная деятельность велась по предварительному сговору группой лиц. Спирт вывозился с завода цистернами и доставлялся на два хутора в Даугавпилсском крае. Проведя обыски в этих местах, сотрудники СГД изъяли спирт и предметы, указывающие на незаконное изготовление алкоголя.
Начат уголовный процесс о нелегальном производстве, хранении и перемещении алкогольных напитков в большом количестве в группе лиц.
Проведено еще семь обысков - по месту жительства задержанных, в автомашинах и на спиртозаводе. К пяти задержанным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.