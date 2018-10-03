Нелегальный спиртзавод в Даугавпилсе: начат уголовный процесс

Управление налогово-таможенной полиции в июне провело обыск на заводе в Даугавпилсе, где в больших количествах незаконно производился и реализовывался спирт. У завода аннулирована лицензия на производство алкоголя, изъято три тонны нелегального спирта, против пяти человек начат уголовный процесс.

Нелегальная деятельность велась по предварительному сговору группой лиц. Спирт вывозился с завода цистернами и доставлялся на два хутора в Даугавпилсском крае. Проведя обыски в этих местах, сотрудники СГД изъяли спирт и предметы, указывающие на незаконное изготовление алкоголя.

Начат уголовный процесс о нелегальном производстве, хранении и перемещении алкогольных напитков в большом количестве в группе лиц.