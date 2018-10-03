В Марупе завершилась реконструкция улицы Даугавас

В Марупе завершена реконструкция улицы Даугавас, затраты на которую составили 4,76 млн евро, сообщает предприятие "Латвияс валстс цели".
Реконструкция проводилась на участке, который является частью региональной автодороги Рига-Марупе (Яунмарупе) (P132).
На этом участке сооружены тротуары, заменено освещение, установлены барьеры, частично построена закрытая система отвода дождевой воды. Также построены шесть остановок и четыре регулируемых светофорами перекрестка.
На перекрестке улиц Даугавас и Марупитес гатве построено ротационное кольцо и пешеходные переходы, а вдоль участка посажено 38 деревьев и проведено озеленение.
Строительные работы проводило ООО "Igate". Финансирование на реконструкцию участка ул. Даугавас выделено из государственного бюджета.