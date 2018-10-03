Ср, 3.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

В Марупе завершилась реконструкция улицы Даугавас

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Иллюстративное фото

ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

В Марупе завершена реконструкция улицы Даугавас, затраты на которую составили 4,76 млн евро, сообщает предприятие "Латвияс валстс цели".

Реконструкция проводилась на участке, который является частью региональной автодороги Рига-Марупе (Яунмарупе) (P132).

На этом участке сооружены тротуары, заменено освещение, установлены барьеры, частично построена закрытая система отвода дождевой воды. Также построены шесть остановок и четыре регулируемых светофорами перекрестка.

На перекрестке улиц Даугавас и Марупитес гатве построено ротационное кольцо и пешеходные переходы, а вдоль участка посажено 38 деревьев и проведено озеленение.

Строительные работы проводило ООО "Igate". Финансирование на реконструкцию участка ул. Даугавас выделено из государственного бюджета.

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