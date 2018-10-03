Даугавиньш провёл на льду 12 минут и 20 секунд. За это время он заработал 12-минутное удаление из-за того, что в одном из эпизодов ударил противника клюшкой. Карсумс сыграл 13 минут и 44 секунлы и обошёлся без удалений. Даугавиньш и Карсумс закончили матч с негативным коэффициентом полезности "-1".

Голы в составе СКА забивали Владислав Гавриков, Алексей Кручинин, Александр Дергачов и Ярно Коскиранта.

Главный тренер московского "Спартака" Вадим Епанчинцев после матча сказал, что его команда пока не может играть с такими соперниками на равных.

"При 0:0 еще был хоккей, а потом с нашей стороны было подобие только. Соперник «почувствовал кровь» и решил матч. Класс игроков СКА намного выше, даже стыдно сегодня было стоять на лавочке и смотреть за игрой, смотреть, какие ошибки наши игроки допускают".