В Ригу из США привезут уникальную православную икону "Знамение"

«Знамение» является самой почитаемой иконой в Русской Православной Церкви За границей (РПЦЗ). Постоянно она находится в Знаменском Синодальном соборе РПЦЗ в Нью-Йорке (США).

История иконы берет свое начало в 13-м веке, когда ее под Курском в лесу обнаружил местный охотник. По преданию, подняв икону, он увидел, как из земли забил родник. Произошло это 8 сентября 1295 года. С тех пор иконе стали преклоняться и верить в ее чудодейственную силу. Спустя 200 лет вследствие набегов татар она была разрублена надвое, но через время, по преданию, молитвами священника, охранявшего ее, две половинки иконы сами соединились. Что было вновь названо чудом.

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В 1597 году иконку перевезли в Москву, там же дополнили образ изображениями 9 пророков, после чего через время вновь вернули в Курск. В конце XIX века революционеры пытались взорвать храм, чтобы уничтожить икону. Первое удалось, второе — нет.

В 1918 году иконку похищали, чтобы выбрать драгоценные камни, но она вновь вернулась в храм. Узнали «Знамение» по характерному следу от татарской сабли, некогда разрубившей ее.

Во время гражданской войны икона начала свое долгое путешествие, сначала по России, потом по Европе, пока не оказалась в США в 1951 году. В 2009 году икона впервые побывала в России после долгого отсутствия.

Сегодня икону часто вывозят в разные страны. В Латвии она будет впервые.