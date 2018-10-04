Много шума и… ничего, или Главное, чтобы костюмчик сидел

Поправки к Сатверсме об открытых выборах президента страны ступят в силу 1 января 2019 года. Также необходимо внести соответствующие изменения в закон о выборах президента. Вопрос закрыт? Практически. И что дальше? Столько времени потрачено, сколько копий сломано, сколько денег налогоплательщиков потрачено…

Помните, Нина Горбункова в известном фильме испугалась за мужа Семен Семеныча: «У тебя не закрытый, а открытый перелом!» Так теперь и мы, только с гордостью, можем сказать: «У нас не закрытые выборы, а открытые!» Только что это меняет?

Каких-то полезных для жителей Латвии последствий от открытого голосования при выборе президента найти сложно. Он как был «выставочной» фигурой, так и останется. Открытое голосование отнюдь не наделяет его полномочиями более тех, какие у него есть сейчас.

И уже не важно, открытое или закрытое голосование — главное, чтобы костюмчик сидел. На самом деле наш президент, представляющий страну в зарубежных поездках и визитах, просто должен выглядеть на все сто, а первая леди — это вообще воплощение всех латвийских женщин, между прочим, признаваемых одними из самых красивых в мире. Кстати, чета Вейонисов очень даже смотрится на фоне остальных руководителей государств и первых леди. А это все, что от прездента Латвии нужно. И тут открыто или закрытое голосование, это уже никакой роли не играет.