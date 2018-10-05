Стокгольм и Сигулда продолжают борьбу за проведение Олимпиады-2026

Эрзурум был исключён из списка кандидатов из-за нескольких причин, главными из которых являются проблемы с наземным и воздушным транспортом.

Таким образом, на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года претендуют только три заявки - канадский Калгари, совместная заявка Милана и Кортина-д'Ампеццо и Стокгольма. Заявка столицы Швеции для нас наиболее актуальна, так как соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту должны пройти на трассе в Сигулде

Ожидается, что на следующей неделе МОК официально подтвердит заявку всех трёх кандидатов, а имя организатора ОИ-2026 объявят в сентябре 2019 года.

Ранее свои заявки на проведение зимних Олимпийских игр отозвали японский Саппоро, швейцарский Сьон и австрийский Грац. Жители швейцарского кантона Вале на референдуме высказались против проведения Олимпиады, а Грац снял свою кандидатуру из-за отсутствия поддержки властей.