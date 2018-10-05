Пт, 5.10.2018
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Стокгольм и Сигулда продолжают борьбу за проведение Олимпиады-2026

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Санно-бобслейная трасса в Сигулде

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг Международный олимпийский комитет (МОК) решил исключить турецкий город Эрзурум из претендентов на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Совместная заявка Стокгольма и Сигулды продолжает борьбу за проведение Олимпиады.

Эрзурум был исключён из списка кандидатов из-за нескольких причин, главными из которых являются проблемы с наземным и воздушным транспортом. 

Таким образом, на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года претендуют только три заявки - канадский Калгари, совместная заявка Милана и Кортина-д'Ампеццо и Стокгольма. Заявка столицы Швеции для нас наиболее актуальна, так как соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту должны пройти на трассе в Сигулде

Ожидается, что на следующей неделе МОК официально подтвердит заявку всех трёх кандидатов, а имя организатора ОИ-2026 объявят в сентябре 2019 года.

Ранее свои заявки на проведение зимних Олимпийских игр отозвали японский Саппоро, швейцарский Сьон и австрийский Грац. Жители швейцарского кантона Вале на референдуме высказались против проведения Олимпиады, а Грац снял свою кандидатуру из-за отсутствия поддержки властей.

Примечательно, что подобный референдум в ноябре состоится и в Калгари, где жители также не до конца поддерживают затею с Олимпиадой.

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