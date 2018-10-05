NBC: более 50 кандидатов-трансгендеров участвуют в выборах в Бразилии

Как отмечает телеканал, Бразилия — глубоко консервативное и религиозное государство — стала одной из самых опасных для трансгендерного сообщества стран в мире.

По данным бразильской ассоциации трансвеститов и транссексуалов, в 2017 году в Бразилии были убиты 179 трансгендеров, в 2016 году жертв было немногим меньше — 144 человека. В текущем году количество жертв насчитывает 122 трансгендера, передает Gazeta ru.