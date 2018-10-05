NBC: более 50 кандидатов-трансгендеров участвуют в выборах в Бразилии
5 октября 2018, 21:14
На всеобщих выборах в местные и федеральные власти в Бразилии баллотируются 53 кандидата-трансгендера, сообщает американский телеканал NBC News.
Как отмечает телеканал, Бразилия — глубоко консервативное и религиозное государство — стала одной из самых опасных для трансгендерного сообщества стран в мире.
По данным бразильской ассоциации трансвеститов и транссексуалов, в 2017 году в Бразилии были убиты 179 трансгендеров, в 2016 году жертв было немногим меньше — 144 человека. В текущем году количество жертв насчитывает 122 трансгендера, передает Gazeta ru.
Еще четыре года назад — во время всеобщих выборов в 2014 году в местные и федеральные органы баллотировались всего лишь пять кандидатов-трансгендеров.