Аварийная контрацепция – это нерегулярный метод, который применяется только в чрезвычайных случаях после консультации с врачом. Фармацевт Алина Флейшмане напоминает, что таблетку необходимо принять не позднее чем в течение 72 часов после незащищенного полового акта. Но следует помнить, что и при своевременном применении эта таблетка может не сработать.

Особенно осторожной нужно быть, если в ближайшие 3 часа после применения таблетки началась рвота – таблетка может выйти из организма, не успев подействовать.

Организм может отреагировать на таблетку вагинальным кровотечением (внеочередной менструацией), которое не должно длиться больше 3 дней, в противном случае нужно обратиться за неотложной медицинской помощью.

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Долговременная контрацепция

Спираль как метод контрацепции предпочитают те женщины, у которых уже была беременность. Это Т-образное средство под наблюдением врача вводится в матку женщины и на долгий срок предотвращает наступление беременности. В зависимости от выбранного материала спирали период ее использования может быть от 5 до 12 лет. Метод периодического воздержания также может использоваться в течение длительного времени, но это средство больше основано на теории и не рекомендуется с точки зрения надежности. При использовании этого метода определяющее значение имеет регулярный менструальный цикл.

При регулярном цикле яйцеклетка женщины готова к оплодотворению около 7 дней в месяц, и это тот период, когда нужно воздерживаться от полового акта.

Однако следует помнить, что для того, чтобы этот метод был эффективен, необходимо очень тщательное изучение индивидуального менструального цикла.

Невозвратная контрацепция

В случае, если беременность не планируется совсем, эффективным способом избежать ее будет стерилизация, или вазэктомия.

Этот метод контрацепции предусматривает хирургическое вмешательство и является невозвратным. Он подходит только тем, кто уверен, что никогда больше не захочет иметь детей.

Для женщин это заключается в перерезании или перевязке маточных труб, а для мужчин – в блокировании поступления сперматозоидов в половой член.

Алина Флейшмане подчеркивает, что неправильное применение средств контрацепции может привести к негативным последствиям, создав проблемы со здоровьем, поэтому очень важно проконсультироваться с гинекологом и оценить риски до начала любой контрацепции.

Чтобы было легче выбрать наиболее удобный и наиболее подходящий вам метод предохранения, необходимо понять, будет ли у вас в будущем желание зачать ребенка, имеются ли проблемы со здоровьем, которые могут обостриться из-за применения средств контрацепции, насколько активна ваша половая жизнь, сколько у вас половых партнеров, хотите ли вы защитить себя от ВИЧ и других ЗППП, а также будете ли вы достаточно сознательны, чтобы соблюдать инструкцию по применению средств контрацепции.