Незапланированная беременность нередко возникает из-за незнания или нехватки информации. Однако в наше время доступны различные методы, которые в случае правильного использования существенно снижают риск наступления незапланированной беременности. Многообразие средств контрацепции может привести в замешательство, поэтому сертифицированный фармацевт сети аптек Apotheka Алина Флейшмане рассказывает о видах контрацепции, помимо классических упоминая также новые, пока малораспространенные, а также подчеркивает наиболее важные их отличия.
Контрацепция в основном используется, чтобы избежать незапланированной беременности, но некоторые методы контрацепции защищают также от ВИЧ и других заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), которыми можно заразиться во время полового акта.
При выборе подходящего вида защиты важно, чтобы он сочетался с вашим образом жизни, а также с планами относительно будущего пополнения в семье.
Барьерные методы
Для предохранения от беременности можно использовать различные барьерные методы, например, мужские или женские презервативы, широкий выбор которых доступен в аптеках без рецепта.
Хоть презервативы и удобны в использовании, существует риск, что в момент полового акта они могут соскользнуть, а также создать неприятное трение. Чтобы избежать нежелательной беременности, необходимо убедиться, что презерватив не порвался и не соскользнул.
Женские и мужские презервативы являются единственным надежным методом не только избежать незапланированной беременности, но и защититься от ВИЧ и ЗППП.
Мужские презервативы как метод предохранения используются часто, поскольку они обладают эффективностью в 98%, тем не менее и женские презервативы также приобретают все большую популярность. Их использование немного сложнее, но площадь защиты у них больше, и их (в отличие от мужских презервативов, которые можно надеть только в момент эрекции), можно ввести во влагалище за 8 часов до полового акта.
Подобным образом дело обстоит и с маточными колпачками и диафрагмами. Диафрагма также является удобным средством предохранения, которое можно ввести в шейку матки за некоторое время до запланированного полового акта или непосредственно перед ним. Однако
нужно помнить, что ее не следует держать в шейке матки дольше 24 часов и использовать во время менструаций, так как существует риск токсического шока.
Большое преимущество всех этих методов в том, что они никак не влияют на гормональный фон женщины.
Кратковременная контрацепция
Гормональную контрацепцию применяют кратковременно, чаще всего виды этого метода меняют раз в год, так как при долгосрочном применении могут возникнуть аллергические реакции. Чаще всего используются такие гормональные средства, как кольца, таблетки, пластыри, гормональные инъекции и имплантаты.
Гормональные методы действуют за счет ввода в организм дополнительных гормонов, которые заставляют его работать иначе.
Контрацептивное кольцо вводится во влагалище, где оно остается 3 недели, выделяя небольшое количество гормонов, что предотвращает созревание яйцеклетки в яичниках и таким образом защищает от нежелательной беременности.
В свою очередь, гормональная инъекция – это гормональный «выстрел», который на протяжении 3 месяцев предохраняет от нежелательной беременности. Контрацептивный имплантат представляет собой небольшую эластичную пластмассовую палочку, которая под наблюдением медиков вводится под кожу плеча.
Имплантат выделяет в кровоток гормон, действие которого может длиться до 3 лет. При установке имплантата не налагаются швы, и процедура проходит быстро.
Эффективность процедуры достигает 99%, но она может вызвать различные побочные эффекты, например, головную боль, тошноту, чувствительность груди, смену настроения, нерегулярность менструаций, проблемы с кожей.
Аварийная контрацепция – это нерегулярный метод, который применяется только в чрезвычайных случаях после консультации с врачом. Фармацевт Алина Флейшмане напоминает, что таблетку необходимо принять не позднее чем в течение 72 часов после незащищенного полового акта. Но следует помнить, что и при своевременном применении эта таблетка может не сработать.
Особенно осторожной нужно быть, если в ближайшие 3 часа после применения таблетки началась рвота – таблетка может выйти из организма, не успев подействовать.
Организм может отреагировать на таблетку вагинальным кровотечением (внеочередной менструацией), которое не должно длиться больше 3 дней, в противном случае нужно обратиться за неотложной медицинской помощью.
Долговременная контрацепция
Спираль как метод контрацепции предпочитают те женщины, у которых уже была беременность. Это Т-образное средство под наблюдением врача вводится в матку женщины и на долгий срок предотвращает наступление беременности. В зависимости от выбранного материала спирали период ее использования может быть от 5 до 12 лет. Метод периодического воздержания также может использоваться в течение длительного времени, но это средство больше основано на теории и не рекомендуется с точки зрения надежности. При использовании этого метода определяющее значение имеет регулярный менструальный цикл.
При регулярном цикле яйцеклетка женщины готова к оплодотворению около 7 дней в месяц, и это тот период, когда нужно воздерживаться от полового акта.
Однако следует помнить, что для того, чтобы этот метод был эффективен, необходимо очень тщательное изучение индивидуального менструального цикла.
Невозвратная контрацепция
В случае, если беременность не планируется совсем, эффективным способом избежать ее будет стерилизация, или вазэктомия.
Этот метод контрацепции предусматривает хирургическое вмешательство и является невозвратным. Он подходит только тем, кто уверен, что никогда больше не захочет иметь детей.
Для женщин это заключается в перерезании или перевязке маточных труб, а для мужчин – в блокировании поступления сперматозоидов в половой член.
Алина Флейшмане подчеркивает, что неправильное применение средств контрацепции может привести к негативным последствиям, создав проблемы со здоровьем, поэтому очень важно проконсультироваться с гинекологом и оценить риски до начала любой контрацепции.
Чтобы было легче выбрать наиболее удобный и наиболее подходящий вам метод предохранения, необходимо понять, будет ли у вас в будущем желание зачать ребенка, имеются ли проблемы со здоровьем, которые могут обостриться из-за применения средств контрацепции, насколько активна ваша половая жизнь, сколько у вас половых партнеров, хотите ли вы защитить себя от ВИЧ и других ЗППП, а также будете ли вы достаточно сознательны, чтобы соблюдать инструкцию по применению средств контрацепции.
* Материал подготовлен в сотрудничестве с сетью аптек Apotheka.