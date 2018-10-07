Много плюсов у Домбровского, часто избиратели вычеркивали Винькеле и Парадниекса

Из национального объединения "Все для Латвии"-TB/LNNK больше всего плюсов, 4578, у Райвиса Дзинтарса, которого вычеркнули 437 раз. Больше всего вычеркиваний - 1732 - у Иманта Парадниекса, которому избиратели поставили и 2081 плюс.