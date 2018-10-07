Много плюсов у Домбровского, часто избиратели вычеркивали Винькеле и Парадниекса

На выборах в Сейм много плюсов избиратели поставили Вячеславу Домбровскому ("Согласие") и Янису Бордансу (Новая консервативная партия), а чаще всего вычеркивали Илзе Винькеле ("Для развития/За!") и Иманта Парадниекса (ВЛ-TB/LNNK), свидетельствуют предварительные итоги выборов.
Борданс получил 6545 плюсов и 294 вычеркивания, Юта Стрике - 1629 вычеркиваний и 3976 плюсов.
Из национального объединения "Все для Латвии"-TB/LNNK больше всего плюсов, 4578, у Райвиса Дзинтарса, которого вычеркнули 437 раз. Больше всего вычеркиваний - 1732 - у Иманта Парадниекса, которому избиратели поставили и 2081 плюс.
В списках "Согласия" 12 427 плюсов получил Вячеслав Домбровский, которого вычеркнули 460 избирателей.
В списках "Для развития/За!" больше всего плюсов у Артиса Пабрикса - 5127, а Илзе Винькеле получила 1844 вычеркивания.
В списках "KPV LV" 5112 плюсов получил Артус Кайминьш, в списках "Нового Единства" Эдгар Ринкевич получил 2588 плюсов и 218 вычеркиваний.