СМИ: Великобритания готова "выключить свет" в Кремле

У Великобритании нет достаточных ресурсов, чтобы противостоять "агрессии Кремля", не используя при этом свои ядерные баллистические ракеты Trident. Поэтому представители оборонного ведомства Великобритании приняли решение развивать киберпотенциал страны с тем, чтобы при необходимости смочь "погасить свет" в Кремле, указывает газета.

Свои кибервойска Великобритания может задействовать, например, в том случае, если Россия "решит захватить небольшие острова Эстонии, чтобы проверить приверженность НАТО статье своего устава о том, что нападение на одну страну блока является атакой на весь блок", пишет The Sunday Times. Среди вариантов газета также перечисляет возможное "вторжение России в Ливию, чтобы установить контроль над нефтяными запасами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе", а также "нападение нерегулярных российских формирований на британские войска или угроза для новых британских авианосцев".