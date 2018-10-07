Формирование правительства: Возможны шесть моделей коалиции

По последним данным, "Согласие" получит в парламенте 23 депутатских места, "KPV LV" и Новая консервативная партия (НКП) - по 16, "Для развития/За!" и национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ - по 13, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) - 11, "Новое Единство" - 8.

"KPV LV" и НКП выразили готовность возглавить правительство. Кандидат "KPV LV" на пост премьер-министра Алдис Гобземс считает, что было бы демократично соблюсти традиции и предложить пост премьера партии "KPV LV", набравшей больше всего голосов избирателей среди правоцентристских партий.

Гобземс считает возможными не меньше шести моделей нового правительства - с участием и без участия "KPV LV". Партия планирует на следующей неделе обсудить сложившуюся ситуацию внутри, а затем начать переговоры с другими партиями.

Кандидат НКП в премьеры Янис Борданс подчеркнул: избиратели сказали, что хотят перемен. Все три "новые" партии получили в следующем Сейме много мандатов. "Мы пришли в политику не просто так - мы готовы взять на себя ответственность", - отметил он.

На вопрос о потенциальных партнерах Борданс ответил, что надо учитывать мнение избирателей - они вычеркнули из списков кандидатов людей, связанных со "стагнацией и пренебрежением правопорядком". При этом Борданс подчеркнул, что видит возможности переговоров со всеми партиями, кроме "Согласия". Переговоры о возможном сотрудничестве могут начаться на следующей неделе, добавил он.

Председатель национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Райвис Дзинтарс согласен, что инициативу могут взять на себя НКП или "KPV LV". Партия готова к переговорам о сотрудничестве в 13-м Сейме со всеми партиями, за исключением "Согласия", подчеркнул он.

Кандидат в премьеры от объединения партий "Для развития/За!" Артис Пабрикс подчеркнул необходимость сформировать дееспособное, а не лишь формально функционирующее правительство. На следующей неделе "Для развития/За!" проведет переговоры с другими партиями, сообщил он. На вопрос о том, планирует ли "Для развития/За!" и он сам претендовать на пост премьер-министра, Пабрикс ответил, что говорить об этом пока рано. Он заверил, что правительство будет сформировано без "Согласия".

Председатель правления Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Арманд Краузе тоже считает, что НКП и "KPV LV" как победившие на выборах в правоцентристском крыле должны взять на себя инициативу на переговорах о формировании правительства. СЗК полностью открыт для переговоров, которые могут начаться на следующей неделе.

Председатель "Нового Единства" Кришьянис Кариньш подчеркнул, что объединение готово к переговорам со всеми политическими партиями, кроме "Согласия".