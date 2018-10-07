Вс, 7.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

В центре Парижа произошла стрельба, есть раненые

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Полиция Парижа

ФОТО: AP/Scanpix

В результате стрельбы вблизи Елисейских полей в Париже пострадали два человека. Как сообщает BFMTV, стрельба произошла около 6.00 в воскресенье, 7 октября.

Двое мужчин на мотоциклах выстрелили в двух других людей в автомобиле. Нападавшим удалось скрыться.

Двоих раненых в критическом состоянии отвезли в больницу.

По данным источника в правоохранительных органах, для следователей приоритетной версией нападения является выяснение отношений.

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