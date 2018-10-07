В центре Парижа произошла стрельба, есть раненые
7 октября 2018, 18:09
В результате стрельбы вблизи Елисейских полей в Париже пострадали два человека. Как сообщает BFMTV, стрельба произошла около 6.00 в воскресенье, 7 октября.
Двое мужчин на мотоциклах выстрелили в двух других людей в автомобиле. Нападавшим удалось скрыться.
Двоих раненых в критическом состоянии отвезли в больницу.
По данным источника в правоохранительных органах, для следователей приоритетной версией нападения является выяснение отношений.