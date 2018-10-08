В день рождения Путина в Петербурге растянули баннер «Долгих лет тюрьмы»

Акция приурочена к дню рождения президента России Владимира Путина, которому 7 октября исполнилось 66 лет. Ее участники перекрыли улицу Восстания и зажгли файеры.

Фотограф Давид Френкель сообщил, что всего задержаны четыре человека. По данным «Медиазоны», в числе задержанных оказался как минимум один человек, который не имеет отношения к акции.