Пн, 8.10.2018
С Путиным мне все стало ясно с первого взгляда, как увидел его фотографию в газете. Он из тех, кого я бил в юности - шпана. Артемий Троицкий

В день рождения Путина в Петербурге растянули баннер «Долгих лет тюрьмы»

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Владимир Путин

ФОТО: AFP/LETA

В Санкт-Петербурге прошла акция, участники которой растянули на улице Восстания баннер с надписью «Долгих лет тюрьмы».

Акция приурочена к дню рождения президента России Владимира Путина, которому 7 октября исполнилось 66 лет. Ее участники перекрыли улицу Восстания и зажгли файеры.

Фотограф Давид Френкель сообщил, что всего задержаны четыре человека. По данным «Медиазоны», в числе задержанных оказался как минимум один человек, который не имеет отношения к акции.

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