На прошлой неделе в Эстонии начались гастроли знаменитого московского Театра кошек. Смешить, удивлять, восхищать ребятишек, а также их родителей приехал заслуженный артист России Дмитрий Куклачев. Разумеется, приехал клоун не один, а со своими четвероногими пушистыми друзьями. На этой неделе, 14 октября, кошки будут в Риге.