На прошлой неделе в Эстонии начались гастроли знаменитого московского Театра кошек. Смешить, удивлять, восхищать ребятишек, а также их родителей приехал заслуженный артист России Дмитрий Куклачев. Разумеется, приехал клоун не один, а со своими четвероногими пушистыми друзьями. На этой неделе, 14 октября, кошки будут в Риге.
Фотограф Limon.ee побывал на представлении, которое прошло в Таллинне. Летающие кошки, собаки, крутящие педали велосипедов, и многие другие яркие номера – зрители визжали от восторга.
Спектакль «Клоун и кошки» посвящен звездам мировой клоунады: Чарли Чаплину, Леониду Енгибарову и клоуну со сценическим псевдонимом Грок, чье настоящее имя Шарль Адриен Веттах.
Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев воплотил в жизнь свою давнюю мечту и поставил спектакль, посвященный кумирам своей юности.
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