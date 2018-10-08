Пн, 8.10.2018
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Галерея: Куклачев и его пушистые подопечные устроили в Таллинне яркое шоу Летающие кошки и собаки на велосипеде

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На прошлой неделе в Эстонии начались гастроли знаменитого московского Театра кошек. Смешить, удивлять, восхищать ребятишек, а также их родителей приехал заслуженный артист России Дмитрий Куклачев. Разумеется, приехал клоун не один, а со своими четвероногими пушистыми друзьями. На этой неделе, 14 октября, кошки будут в Риге.

Фотограф Limon.ee побывал на представлении, которое прошло в Таллинне. Летающие кошки, собаки, крутящие педали велосипедов, и многие другие яркие номера – зрители визжали от восторга. 

Спектакль «Клоун и кошки» посвящен звездам мировой клоунады: Чарли Чаплину, Леониду Енгибарову и клоуну со сценическим псевдонимом Грок, чье настоящее имя Шарль Адриен Веттах.

Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев воплотил в жизнь свою давнюю мечту и поставил спектакль, посвященный кумирам своей юности.

Смотрите галерею!

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