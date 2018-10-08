Пн, 8.10.2018
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Американский обозреватель назвал действия Нурмагомедова "жалкими" и "дебильными"

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Хабиб Нурмагомедов

ФОТО: Ethan Miller/AFP/Scanpix

Обозреватель журнала USA Today Мартин Роджерс остро раскритиковал российского бойца Хабиба Нурмагомедова за его поступок, после победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229.

На минувших выходных в Лас-Вегасе состоялся один из самых долгожданных боёв этого года, во время которого Нурмагомедов оедржал победу над Конором Макгрегором. Ирландец сдался в четвертом раунде, после того как Хабиб применил удушающий приём.

Фаворитом этого боя считался именно Нурмагомедов, который не проигрывал ни разу в своей профессиональной карьере.

Сразу после победы, Нурмагомедов не смог успокоиться и выпрыгнул за пределы октагона, чтобы разобраться со спарринг-партнером ирландца. Всё это переросло в массовую драку, а часть команды Хабиба напала на ничего не подозревающего Макгрегора сзади. Для урегулирования конфликта была задействована охрана и полиция.

Нурмагомедов вернулся в октагон, чтобы получить свой чемпионский пояс, но президент UFC Дэйна Уайт отказал ему в этом, объяснив своё решение тем, что толпа этого не поймёт и это может спровоцировать новые беспорядки.

"Поведение Хабиба после его победы над Конором было дебильным, идиотским, жалким, неэтичным и жестоким. Это служит плохим примером. Такое не должно происходить. Люди назовут это отвратительным, и они будут правы. Это фингал на репутации UFC. Но будет ли это чего-то стоить организации в финансовом плане? Нет. Ни одного пенни", - сказал обозреватель USA Today Мартин Роджерс.  

Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции после боя также отметил, что у этого инцидента точно будут последствия.

 "Понятно, что в связи со случившимся, начнётся расследование и будут присуждены огромные штрафы. Нам нужно подчиняться спортивной комиссии штата Невада. Не могу гарантировать, что у Хабиба не отнимут пояс. У него будут большие неприятности", - заявил Уайт.

Ранее в СМИ прозвучала информация о том, что независимо от исхода поединка Нурмагомедов заработает около 10 млн долларов. Сейчас предпологается, что россиянин может остаться без гонорара.

За время своей профессиональной карьеры Нурмагомедов одержал 27 побед (11 в рамках турниров UFC) и не потерпел ни одного поражения.

Для Макгрегора этот бой стал первым с ноября 2016 года. За время своей карьеры ирландец одержал 21 победу в 25 боях.

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