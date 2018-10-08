Американский обозреватель назвал действия Нурмагомедова "жалкими" и "дебильными"

На минувших выходных в Лас-Вегасе состоялся один из самых долгожданных боёв этого года, во время которого Нурмагомедов оедржал победу над Конором Макгрегором. Ирландец сдался в четвертом раунде, после того как Хабиб применил удушающий приём.

Фаворитом этого боя считался именно Нурмагомедов, который не проигрывал ни разу в своей профессиональной карьере.

Сразу после победы, Нурмагомедов не смог успокоиться и выпрыгнул за пределы октагона, чтобы разобраться со спарринг-партнером ирландца. Всё это переросло в массовую драку, а часть команды Хабиба напала на ничего не подозревающего Макгрегора сзади. Для урегулирования конфликта была задействована охрана и полиция.

Нурмагомедов вернулся в октагон, чтобы получить свой чемпионский пояс, но президент UFC Дэйна Уайт отказал ему в этом, объяснив своё решение тем, что толпа этого не поймёт и это может спровоцировать новые беспорядки.

OMG! Khabib Chokes McGregor out then Jumps out of the Octagon and fights with Mcgregors Team, A Member Of Khabib’s Team Jumps into the Octagon and Attacks McGregor, Absolute Carnage at #UFC229 Never Seen anything like it #KhabibMcGregor pic.twitter.com/L7op1DUm9e — BOXING CORNER 2️⃣4️⃣/7️⃣ (@boxingcorner247) October 7, 2018

"Поведение Хабиба после его победы над Конором было дебильным, идиотским, жалким, неэтичным и жестоким. Это служит плохим примером. Такое не должно происходить. Люди назовут это отвратительным, и они будут правы. Это фингал на репутации UFC. Но будет ли это чего-то стоить организации в финансовом плане? Нет. Ни одного пенни", - сказал обозреватель USA Today Мартин Роджерс.

Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции после боя также отметил, что у этого инцидента точно будут последствия.

"Понятно, что в связи со случившимся, начнётся расследование и будут присуждены огромные штрафы. Нам нужно подчиняться спортивной комиссии штата Невада. Не могу гарантировать, что у Хабиба не отнимут пояс. У него будут большие неприятности", - заявил Уайт.

Khabib jumps out of the Octagon & Attacks Mcgregors Team at #UFC229 #KhabibMcgregor 🌪🌪🌪🌪🌪 pic.twitter.com/kN4YusycaB — BOXING CORNER 2️⃣4️⃣/7️⃣ (@boxingcorner247) October 7, 2018

Ранее в СМИ прозвучала информация о том, что независимо от исхода поединка Нурмагомедов заработает около 10 млн долларов. Сейчас предпологается, что россиянин может остаться без гонорара.

За время своей профессиональной карьеры Нурмагомедов одержал 27 побед (11 в рамках турниров UFC) и не потерпел ни одного поражения.