Пн, 8.10.2018
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В компьютерах Apple найдена опасная уязвимость

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iMac. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

В десктопной операционной системе macOS от компании Apple обнаружена опасная уязвимость. Её нашёл разработчик Томас Рид.

Система безопасности обычно проверяет только что установленные пользователем приложения, а повторные проверки «знакомых» системе приложений крайне редки. Злоумышленники могут воспользоваться этим, внедрив вредоносный код в уже установленное приложение, пишет ferra.ru.

Рид заявил: «Можно легко захватить официальное приложение, которое уже установлено в системе, не вызывая никакой проверки подписи кода. Хуже всего, что большинство разработчиков не знают об этом и не добавляют собственные проверки».

По словам Рида, так можно использовать множество приложений. Поскольку сама macOS работает корректно, исправить уязвимость, скорее, могут сами разработчики приложений, разрешив регулярные повторные проверки.

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