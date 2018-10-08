В компьютерах Apple найдена опасная уязвимость

Система безопасности обычно проверяет только что установленные пользователем приложения, а повторные проверки «знакомых» системе приложений крайне редки. Злоумышленники могут воспользоваться этим, внедрив вредоносный код в уже установленное приложение, пишет ferra.ru.

Рид заявил: «Можно легко захватить официальное приложение, которое уже установлено в системе, не вызывая никакой проверки подписи кода. Хуже всего, что большинство разработчиков не знают об этом и не добавляют собственные проверки».