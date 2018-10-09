Новолуние 9 октября: чем уникален этот день, что можно, а что нельзя делать

Смена лунных фаз может отразиться на жизни человека и принести как позитивные, так и негативные перемены. Новолуние — одна из самых опасных фаз. Чтобы избежать неприятностей и проблем в этот период, необходимо соблюдать простые рекомендации.

Новолуние — это перерождение Луны. Эта фаза отличается резким спадом энергии, что может сказаться на жизни и самочувствии людей.

Чтобы провести 9 октября с пользой и избежать негативных последствий, эксперты dailyhoro.ru советуют вам придерживаться определенных правил.

Такие дни представляют собой энергетические "ямы": люди либо предоставлены сами себе, либо полностью зависят от настроения Луны.

В этот раз энергетика Луны позволяет всем самостоятельно решать свою судьбу.

Это значит, что не стоит ждать, пока Вселенная решит ваши проблемы за вас. Нужно не бояться брать все в свои руки. Произойдет обновление Луны в знаке Весов. Это хорошая новость для всех, кто чрезмерно эмоционален. 9 октября людям будет проще контролировать настроение и бороться с неуверенностью в себе.

Такие дни представляют собой энергетические «ямы»: люди либо предоставлены сами себе, либо полностью зависят от настроения Луны.

В этот раз энергетика Луны позволяет всем самостоятельно решать свою судьбу. Это значит, что не стоит ждать, пока Вселенная решит ваши проблемы за вас. Нужно не бояться брать все в свои руки.

Что можно делать во время Новолуния

Во время Новолуния каждый может изменить свою жизнь и привлечь позитивные перемены. Для этого необходимо узнать о действиях, которые не только можно, но и нужно совершать в это время.

В Новолуние энергетика ночного светила слабеет. Это не самое лучшее время для новых начинаний, но строить планы на будущее можно уже 9 октября.

Начинать диету лучше всего с момента Новолуния: в этом случае вес будет уходить быстрее без вреда для организма. В этот же день можно устроить лечебное голодание или разгрузку.

Если вы хотите избавиться от вредных привычек, то сделать это можно во время Новолуния.

Благодаря гармоничному влиянию ночного светила вам будет гораздо проще справиться с тягой к алкоголю или курению.

Чтобы весь месяц был удачным, в период Новолуния вы должны пребывать в хорошем настроении. Положительные эмоции помогут притянуть счастье и обрести желаемое.

Что нельзя делать 9 октября

Несмотря на то, что Новолуние — не такая опасная фаза, как Полнолуние, его влияние может быть опасным. Некоторые действия лучше не совершать в этот день, так как они могут повлечь за собой немало проблем.

Старайтесь следить за тем, что произносите, так как любое сказанное слово может обернуться против вас.

Никому не рассказывайте о своих намерениях, желаниях, страхах и переживаниях, а также не конфликтуйте с окружающими.

Молчание и спокойствие помогут вам избежать неприятностей.

Планировать новые дела 9 октября можно, но вот реализовывать планы лучше позднее. В этот день энергетика ночного светила еще очень слаба, поэтому воплотить запланированное в полной мере не получится.

Если у вас и возникли проблемы со второй половинкой, выяснять отношения, а тем более разрывать их лучше в другой день.

Влияние лунного диска во время Новолуния может отразиться на вашем эмоциональном состоянии, сделав вас более чувствительными и восприимчивыми.

Возможно, уже на следующий день вы и ваш партнер сможете прийти к примирению и сохранить свои отношения.

Ходить по магазинам в Новолуние — не самая хорошая идея. Есть риск потратить деньги нецелесообразно.