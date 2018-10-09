Рижское "Динамо" попытается прервать серию поражений

Команда Гирта Анкипанса потерпела уже четыре поражения подряд. Эти игры команде пришлось провести без нескольких игроков, получивших повреждения. Так, на выезд из-за травм не поехали защитник Увис Балинскис, а также нападающие Брэндон Макмиллан и Микелис Редлихс.

Кроме того, в матче против омского "Авангарда" травму получил Марк Занетти, который продолжает лечение в Риге.

В прошлом матче "Динамо" со счетом 3:6 уступило аутсайдеру лиги новосибирской "Сибири", в свою очередь "Барыс" со счетом 3:0 разобрался с братиславским "Слованом", одержав четвертую победу в последних пяти матчах.

В последний раз рижане играли против "Барыса" в конце сентября в Риге, когда со счетом 7:3 победу одержал казахский клуб, забросивший пять шайб уже в первом периоде.

Самым результативным игроком "Динамо" с 10 голами и 10 результативными передачами является шведский нападающий Линус Виддель, на счету защитника Мэтью Майоне четыре гола и 14 передач.