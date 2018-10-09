Вт, 9.10.2018
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Стильный этикет: графиня Уэссекская VS первая леди Латвии Кто элегантнее?

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ФОТО: Paula Čurkste / LETA

9 октября с двухдневным визитом в Латвию прибыли представители британской королевской семьи - граф и графиня Уэссекские Эдвард и София. Давайте оценим наряды графини и первой леди Латвии во время их встречи.

В первый день своего пребывания в нашей стране графиня Уэссекская София выбрала платье из плотной ткани насыщенного винного цвета с цветочным принтом, элегантность которого подчеркнула драпировка.

В свою очередь, супруга президента Латвии Ивета Вейоне была одета в светлый костюм в деловом стиле.

Стоит признать, что обе дамы выглядели элегантно, эффектно и в полном соответствии с этикетом.

А как вам наряды графини и первой леди Латвии?

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

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