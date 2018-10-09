Стильный этикет: графиня Уэссекская VS первая леди Латвии Кто элегантнее?
9 октября 2018, 13:46
9 октября с двухдневным визитом в Латвию прибыли представители британской королевской семьи - граф и графиня Уэссекские Эдвард и София. Давайте оценим наряды графини и первой леди Латвии во время их встречи.
В первый день своего пребывания в нашей стране графиня Уэссекская София выбрала платье из плотной ткани насыщенного винного цвета с цветочным принтом, элегантность которого подчеркнула драпировка.
В свою очередь, супруга президента Латвии Ивета Вейоне была одета в светлый костюм в деловом стиле.
Стоит признать, что обе дамы выглядели элегантно, эффектно и в полном соответствии с этикетом.
А как вам наряды графини и первой леди Латвии?