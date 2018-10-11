Впервые в британском парламенте выступит робот

Робот по имени Pepper, "проживающий" в университете Миддлсекса, будет выступать перед комитетом палаты общин на слушании о четвертой промышленной революции.
Отмечается, что это первый в истории случай, когда британский парламент пригласил робота свидетельствовать перед законодательным собранием.
Председатель комитета Роберт Хэлфон заявляет, что стремительное развитие искусственного интеллекта - одна из самых значительных вещей, с которыми страна столкнется в ближайшие десятилетия.
"Четвертая промышленная революция - возможно, самая важная проблема страны в ближайшие 10, 20 или 30 лет", - говорит Хэлфон.
Pepper был разработан японской компанией SoftBank в 2014 году. Он оборудован двумя камерами HD, четырьмя микрофонами и сенсорным экраном на "груди".
И хотя многие ведущие ученые, такие как Стивен Хокинг и Илон Маск, в прошлом году проявили обеспокоенность развитием технологий искусственного интеллекта, британское правительство не усматривает в появлении разумных машин потенциальной угрозы.