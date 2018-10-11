Чт, 11.10.2018
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Мотоциклист после столкновения на шоссе с косулей попал в больницу

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Иллюстративное фото

ФОТО: Carolyn Lehrke, CC BY-NC 2.0

Вчера в Руйенской волости после столкновения с косулей в больницу попал мотоциклист. ДТП произошло на шоссе Валмиера-Руйена-Эстония, когда водитель Suzuki наехал на внезапно выбежавшую на проезжую часть косулю.

С начала октября, как сообщают в Управлении полиции Видземского региона, зафиксировано 22 ДТП связанных с столновением с животными, в сентябре - 49 случаев.

Полиция напоминает, если сбито животное - об этом нужно обязательно сообщить стражам порядка. Нельзя покидать место происшествия, так как данная ситуация считается как ДТП.

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