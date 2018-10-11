Мотоциклист после столкновения на шоссе с косулей попал в больницу
11 октября 2018, 11:44
Вчера в Руйенской волости после столкновения с косулей в больницу попал мотоциклист. ДТП произошло на шоссе Валмиера-Руйена-Эстония, когда водитель Suzuki наехал на внезапно выбежавшую на проезжую часть косулю.
С начала октября, как сообщают в Управлении полиции Видземского региона, зафиксировано 22 ДТП связанных с столновением с животными, в сентябре - 49 случаев.
Полиция напоминает, если сбито животное - об этом нужно обязательно сообщить стражам порядка. Нельзя покидать место происшествия, так как данная ситуация считается как ДТП.