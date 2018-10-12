Рижское "Динамо" дома попытается прервать серию поражений

Затяжную серию поражений сегодня попытаются прервать хоккеисты рижского "Динамо", которые в "Арена Рига" встретятся с пекинским "Кунлунь Ред Стар". Матч начнется в 19:30 и будет транслироваться на телеканале TV6.
Команда Гирта Анкипанса потерпела уже пять поражений подряд и немного сдала позиции в турнирной таблице.
На заслуги "Динамо" повлияли травмы - команде пришлось обходиться без Увиса Балинскиса, Марка Занетти, Брендона Макмиллана и Микелиса Редлихса.
Рижане уже встречались с "Куньлунь Ред Стар" 16 сентября в Шанхае. Тогда со счетом 4:2 победила латвийская команда.
Недавно двусторонний договор с китайским клубом заключил опытный латвийский защитник Кришьянис Редлихс. В рядах своей новой команды он пока не дебютировал.
В Западной конференции "Динамо" с 13 очками в 15 матчах занимает восьмое место, тогда как "Куньлунь Ред Стар" в 15 матчах набрали 14 очков и занимают девятую строчку на Востоке.