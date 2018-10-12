"KPV LV" встретится с "Согласием" на будущей неделе
12 октября 2018, 11:20
Партия "KPV LV" на следующей неделе в формате консультаций встретится с "Согласием", выполняя тем самым одно из обещаний, данных избирателям.
Лидер "KPV LV" Артус Кайминьш сказал агентству ЛЕТА, что "KPV LV" как победитель выборов среди центристских, или латышских партий обязана встретиться со всеми избранными в Сейм партиями. Ранее партия обещала это своим избирателям.
Ранее кандидат от "KPV LV" на должность премьера Алдис Гобземс сказал, что встреча с "Согласием" будет отличаться по формату от переговоров о формировании правительства с другими партиями.
Неофициально известно, что встреча может состояться 16 октября.