"KPV LV" встретится с "Согласием" на будущей неделе

Лидер "KPV LV" Артус Кайминьш сказал агентству ЛЕТА, что "KPV LV" как победитель выборов среди центристских, или латышских партий обязана встретиться со всеми избранными в Сейм партиями. Ранее партия обещала это своим избирателям.

Ранее кандидат от "KPV LV" на должность премьера Алдис Гобземс сказал, что встреча с "Согласием" будет отличаться по формату от переговоров о формировании правительства с другими партиями.