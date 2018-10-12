Британская авиакомпания осуществит первый в истории ЛГБТ-рейс

Ожидается, что рейс из лондонского аэропорта Хитроу в нью-йоркский аэропорт Ньюарк отправится 28 июня 2019 года, где в это время из 12 мая по 30 июня проводится традиционный WorldPride - одно из важнейших событий в мире ЛГБТ-сообщества.

Отмечено, что сам рейс будет приурочен к 50-летию серии бунтов под названием Стоунволл, которые стали началом настоящей борьбы представителей ЛГБТ-движения за свои права.

"Мы не из тех компаний, которые могут отметить такое событие наполовину: мы собираемся организовать все по максимуму",

- заявил исполнительный вице-президент Virgin Atlantiс Марк Андерсон, и анонсировал масштабную развлекательную программу на время всего полета.

Предполагается, что восьмичасовой полет на рейсе Pride Flight будет сопровождаться специальной программой, ведущим которой станет американский актер и певец Титусс Бюрджесс. Пассажиров первого в истории ЛГБТ-рейса в течение всего полета будет развлекать ди-джей, различные перформансы, среди которых драг-Квин шоу, и интерактивные игры, в том числе быстрые свидания.