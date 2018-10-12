Пт, 12.10.2018
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Британская авиакомпания осуществит первый в истории ЛГБТ-рейс

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Virgin Atlantic GlobalFlyer lido pāri Lielajam Kanjonam ASV, veicot pēdējo posmu lidojumā apkārt pasaulei. Pazīstamais bagātnieks un avantūrists Stīvs Fosets ar šo lidmašīnu veica vēsturē pirmo solo lidojumu lidmašīnā apkārt pasaulei, ne reizi nenosēžoties un ne reizi neuzpildot degvielas tvertni. Apkārt pasaulei viņš aplidoja 67 stundās, 2 minūtēs un 39 sekundēs.

ФОТО: EPA-AFI

Британская авиакомпания Virgin Atlantic анонсировала специальный рейс Pride Flight, экипаж которого будет состоять из представителей ЛГБТ-движения, включая пилотов и стюардов. Об этом сообщил The Guardian.

Ожидается, что рейс из лондонского аэропорта Хитроу в нью-йоркский аэропорт Ньюарк отправится 28 июня 2019 года, где в это время из 12 мая по 30 июня проводится традиционный WorldPride - одно из важнейших событий в мире ЛГБТ-сообщества.

Отмечено, что сам рейс будет приурочен к 50-летию серии бунтов под названием Стоунволл, которые стали началом настоящей борьбы представителей ЛГБТ-движения за свои права.

"Мы не из тех компаний, которые могут отметить такое событие наполовину: мы собираемся организовать все по максимуму",

- заявил исполнительный вице-президент Virgin Atlantiс Марк Андерсон, и анонсировал масштабную развлекательную программу на время всего полета.

Предполагается, что восьмичасовой полет на рейсе Pride Flight будет сопровождаться специальной программой, ведущим которой станет американский актер и певец Титусс Бюрджесс. Пассажиров первого в истории ЛГБТ-рейса в течение всего полета будет развлекать ди-джей, различные перформансы, среди которых драг-Квин шоу, и интерактивные игры, в том числе быстрые свидания.

Билеты на этот специальный рейс поступили в продажу 10 октября по цене от 380 фунтов. Однако сейчас на сайте авиакомпании доступны только билеты от 903 фунтов.

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