Вчера в результате пожара погиб один человек
13 октября 2018, 9:44
В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 25 пожаров, погиб один человек, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.
Вчера в 16.49 пожарные получили вызов в один из многоэтажных домов Риги, где чувствовался запах дыма. По прибытии на место происшествия было установлено, что очаг возгорания находится в одной из квартир, где горела одежда. Пожар был ликвидирован до прибытия ГПСС, погиб один человек.
Также спасатели вчера нашли в Кишэзерсе утонувшего человека, тело которого передано полиции.
С начала года в Латвии зарегистрировано 7968 пожаров, в том числе 2090 поджогов прошлогодней травы. В пожарах пострадали 275, а погибли 50 человек, из них трое несовершеннолетних.