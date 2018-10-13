Вчера в результате пожара погиб один человек

Вчера в 16.49 пожарные получили вызов в один из многоэтажных домов Риги, где чувствовался запах дыма. По прибытии на место происшествия было установлено, что очаг возгорания находится в одной из квартир, где горела одежда. Пожар был ликвидирован до прибытия ГПСС, погиб один человек.