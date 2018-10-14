Вс, 14.10.2018
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Управляющая магазинами "Курши" компания в прошлом году заработала более миллиона евро

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ФОТО: Reuters/ScanPix

ООО "Тирдзниецибас намс "Курши"", управляющее магазинами строительных материалов "Курши", в прошлом году работало с оборотом в размере 72,198 млн евро, что на 12,1% больше, чем годом ранее, а ее прибыль выросла в три раза до 1,344 млн евро, свидетельствуют данные "Firmas.lv".

В годовом отчете предприятия сообщается, что выручка от розничной торговли товарами составила 68,465 млн евро, от оптовой торговли - 3,732 млн евро. Рост показателей деятельности ООО "Тирдзниецибас намс "Курши"" в прошлом году обеспечило более активное освоение структурных фондов ЕС в строительстве.

Также предприятие продолжало развивать сеть магазинов, открыв в марте новый магазин на ул. Краста, 52 в Риге. В целом в сеть "Курши" входят 19 магазинов по всей Латвии.

В будущем году ООО "Тирдзниецибас намс "Курши"" планирует открыть еще один новый магазин и подразделение логистики, чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке.

Компания зарегистрирована в 2000 году, ее основной капитал составляет 712 800 евро. 73% капитала принадлежат предприятию по торговле топливом "Аугстцелтне", 27% - председателю совета Юрису Курситису.

В 2016 году ООО "Тирдзниецибас намс "Курши"" работало с оборотом в размере 64,372 млн евро, его прибыль составила 451 тыс. евро.

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