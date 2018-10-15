Нурмагомедов вызвал на бой Флойда Мейвезера

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов предложил встретиться на ринге непобежденному американскому боксеру Флойду Мейвезеру-младшему, пишет Newsru.
Видео с соответствующим заявлением снял и опубликовал в Instagram менеджер Деджуан Блэйк.
Нурмагомедов, предпочитающий борцовскую технику ударной, не уточнил, по правилам какого вида спорта он хочет провести поединок с боксером.
"Давай, Флойд! Я готов драться. Твои 50 побед против моих 27. Два парня, которые никогда не проигрывали. Почему бы и нет?! В этих джунглях есть только один король - и это я. Потому что ты не смог положить Макгрегора, а я сделал это легко", - заявил Нурмагомедов.
Оба боксера ранее одерживали победу над экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. Мейвезер победил его техническим нокаутом в поединке по правилам бокса, а Нурмагомедов 7 октября в Лас-Вегасе в титульном поединке одолел легенду ММА удушающим приемом.
На счету Хабиба Нурмагомедова 27 побед в 27 боях. Мейвезер-младший имеет на своем счету 50 побед в 50 поединках.
Добавим, что общий призовой фонд "боя века" между Мейвезером и Макгрегором, благодаря доходам от рекламы и телетрансляций, составил порядка 500 млн долларов.