Нурмагомедов вызвал на бой Флойда Мейвезера

"Давай, Флойд! Я готов драться. Твои 50 побед против моих 27. Два парня, которые никогда не проигрывали. Почему бы и нет?! В этих джунглях есть только один король - и это я. Потому что ты не смог положить Макгрегора, а я сделал это легко", - заявил Нурмагомедов.