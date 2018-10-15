Пн, 15.10.2018
Я понимаю, что Olainfarm - лакомый кусок, и многие хотят его откусить. Но, боюсь, что пока этот кусок будут делить нынешними методами, его ценность значительно упадет. Салвис Лапиньш, представитель миноритарных акционеров Olainfarm

Нурмагомедов вызвал на бой Флойда Мейвезера

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Хабиб Нурмагомедов

ФОТО: Ethan Miller/AFP/Scanpix

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов предложил встретиться на ринге непобежденному американскому боксеру Флойду Мейвезеру-младшему, пишет Newsru.

Видео с соответствующим заявлением снял и опубликовал в Instagram менеджер Деджуан Блэйк.

Нурмагомедов, предпочитающий борцовскую технику ударной, не уточнил, по правилам какого вида спорта он хочет провести поединок с боксером.

"Давай, Флойд! Я готов драться. Твои 50 побед против моих 27. Два парня, которые никогда не проигрывали. Почему бы и нет?! В этих джунглях есть только один король - и это я. Потому что ты не смог положить Макгрегора, а я сделал это легко", - заявил Нурмагомедов.

Оба боксера ранее одерживали победу над экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. Мейвезер победил его техническим нокаутом в поединке по правилам бокса, а Нурмагомедов 7 октября в Лас-Вегасе в титульном поединке одолел легенду ММА удушающим приемом.

На счету Хабиба Нурмагомедова 27 побед в 27 боях. Мейвезер-младший имеет на своем счету 50 побед в 50 поединках.

Добавим, что общий призовой фонд "боя века" между Мейвезером и Макгрегором, благодаря доходам от рекламы и телетрансляций, составил порядка 500 млн долларов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ