Вт, 16.10.2018
Ночные концерты - это не моя история, потому что важно же, чтобы голос был в своем лучшем состоянии, а 2.00 ночи это уже такой охрипший, севший голосок. Johnyboy, рэп исполнитель из Латвии

Неродившийся ребенок Меган Маркл получил первый подарок Герцогиня в восторге!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Меган Маркл и принц Гарри в Австралии

ФОТО: Pool/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Беременная герцогиня Сассекская Меган Маркл со своим мужем принцем Гарри получили подарок во время совместного тура по Австралии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Будущие родители прибыли в Сидней в понедельник, 15 октября. Там они встретились с генерал-губернатором Австралии Питером Джоном Косгроувом (Peter John Cosgrove) и его женой леди Косгроув.

Герцогу и герцогине, которые ожидают ребенка к весне 2019 года, подарили плюшевую игрушку-кенгуру. «Первая игрушка для нашего ребенка!», — с восторгом отреагировала Маркл.

Кроме того, супругам вручили пару детских сапожек песочного цвета австралийского бренда Ugg.

Напомним, о том, что жена принца Гарри Меган Маркл ждет ребенка, Кенсингтонский дворец объявил в тот же день, 15 октября.

Ранее в октябре судебный художник Джо Маллинс (Joe Mullins) из Вашингтона составил возможный портрет будущего ребенка герцога и герцогини Сассекских на основе их фотографий и собственных набросков.

По мнению Маллинса, если первенцем окажется мальчик, то у него будут светлые каштановые волосы и голубые глаза, как у принца Гарри.

А во если у пары родится дочь, то она будет больше похожа на Меган: девочка будет кареглазой брюнеткой.

ФОТО: Inside Edition/Joe Mullins/YouTube

Фотогалерея: Меган и Гарри гостят в Австралии

Фотогалерея: герцог и герцогиня Сассекские в ожидании первенца. Красивые фото пары!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ