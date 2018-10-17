Ср, 17.10.2018
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"Бикини для самых смелых" видели? Это "микротини" - новый тренд у знаменитостей Не по-осеннему жарко!

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ФОТО: скриншот instagram.com/demirosemawby

Осенью 2018 года у знаменитостей появился новый тренд в купальных костюмах: «бикини для самых смелых» или microtini («микротини»), сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

Речь идет о раздельном купальнике на очень тонких бретельках, нижнюю часть которого женщины натягивают на талию. Эксперты моды окрестили «микротини» самым откровенным купальником на сегодняшний день.

Эту модель заметили в Instagram-аккаунтах многих известных личностей, в том числе у американской топ-модели Кендалл Дженнер, британской модели Деми Роуз и австралийской рэперши Игги Азалии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кроме того, купальник появился на сайтах популярных онлайн-ретейлеров, таких как Missguided, Prettylittlething и Asos.

В июне бразильская модель София Ресинг совместно с аргентинским дизайнером Мери Ракаучи выпустила коллекцию увеличивающей ягодицы пляжной одежды.

«Мы сделали эластичную вставку в нижней части купальника. Она будет приподнимать ягодицы, а не сплющивать их»,

— рассказала 26-летняя модель.

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