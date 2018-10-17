Осенью 2018 года у знаменитостей появился новый тренд в купальных костюмах: «бикини для самых смелых» или microtini («микротини»), сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.
Речь идет о раздельном купальнике на очень тонких бретельках, нижнюю часть которого женщины натягивают на талию. Эксперты моды окрестили «микротини» самым откровенным купальником на сегодняшний день.
Эту модель заметили в Instagram-аккаунтах многих известных личностей, в том числе у американской топ-модели Кендалл Дженнер, британской модели Деми Роуз и австралийской рэперши Игги Азалии.
Кроме того, купальник появился на сайтах популярных онлайн-ретейлеров, таких как Missguided, Prettylittlething и Asos.
В июне бразильская модель София Ресинг совместно с аргентинским дизайнером Мери Ракаучи выпустила коллекцию увеличивающей ягодицы пляжной одежды.
«Мы сделали эластичную вставку в нижней части купальника. Она будет приподнимать ягодицы, а не сплющивать их»,
— рассказала 26-летняя модель.