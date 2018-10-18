15 октября стало известно, что Меган Маркл ждет первенца от своего супруга принца Гарри. Членам королевской семьи герцог и герцогиня Сассекские сообщили об этом радостном событии несколько дней назад - на свадьбе принцессы Евгении. Однако невесте это очень не понравилось, как утверждают зарубежные СМИ.

В мае этого года Меган Маркл официально стала членом королевской семьи. Однако многие родственники Елизаветы II до сих пор не приняли американскую актрису. К примеру,

Кейт Миддлтон, по слухам, переживает из-за того, что супруга принца Гарри может ее затмить. Поговаривают, что Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз тоже не в восторге от Меган.

Чарльз и Камилла ФОТО: AFI/EPA

Теперь же у Меган испортились отношения еще и с принцессой Евгенией. Как утверждают журналисты, именно в день свадьбы Евгении герцог и герцогиня Сассекские сообщили семье о том, что впервые станут родителями.

Принц Гарри и Меган Маркл ФОТО: MEGA/Scanpix

"Евгения была в ярости и даже исчезла на некоторое время. Ей кажется, что Меган специально украла ее праздник, выбрав столь важный для нее день",

- сообщает приближенный к королевской семье анонимный источник. Кроме того, как оказалось, дату свадьбы внучке Елизаветы II тоже пришлось поменять из-за бракосочетания Гарри и Меган.

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