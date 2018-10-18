В пятницу похолодает

Ночью и с утра местами сохранится густой туман, температура воздуха понизится до +2..+9 градусов. Днем ожидается небольшая облачность, температура воздуха составит +10..+13 градусов. Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер.

В Риге в пятницу также ожидается небольшая облачность, без осадков. Слабый или умеренный ветер будет дуть с севера. Ночью температура воздуха опустится до +5..+9 градусов, местами в пригороде - до +5 градусов. Днем не будет теплее +13 градусов.