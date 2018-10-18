Чт, 18.10.2018
Со слов моей матери, еще в роддоме медсестра мне напророчила славу вокалиста, потому что я громче всех кричал. Янис Дрегерис, музыкант из Латвии, звезда "Голос" в Литве

В пятницу похолодает

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ФОТО: Zuma Press/Scanpix

В ночь на пятницу Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, но значительных осадков не ожидается, снова выглянет солнце, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью и с утра местами сохранится густой туман, температура воздуха понизится до +2..+9 градусов. Днем ожидается небольшая облачность, температура воздуха составит +10..+13 градусов. Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер.

В Риге в пятницу также ожидается небольшая облачность, без осадков. Слабый или умеренный ветер будет дуть с севера. Ночью температура воздуха опустится до +5..+9 градусов, местами в пригороде - до +5 градусов. Днем не будет теплее +13 градусов.

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