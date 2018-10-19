Осень приходит с определенными обязанностями, и наиболее важная из них - в полных суеты буднях не забыть позаботиться о своем репродуктивном здоровье, своевременно назначив визит к гинекологу и пройдя полную проверку здоровья. Проверка не требует много времени и усилий, но вместе с тем вносит неоценимый вклад в поддержание здоровья. Об этом и о других факторах, которые важны для женского здоровья, в рамках Кампании по лечению бесплодия рассказывает Кристине Кемпе, гинеколог и специалист по ультрасонографии.
В первую очередь - к семейному врачу
"Человек - это единое целое, поэтому репродуктивное здоровье необходимо рассматривать вместе с другими процессами, происходящими в организме", - рассказывает врач. Семейный врач проверит кровяное давление, уровень сахара в крови, назначит общий анализ крови и направит к специалисту, если необходимо проверить здоровье других органов или систем органов. Семейный врач также поможет заметить уже существующие заболевания, которые, при отсутствии надлежащего лечения в будущем могут способствовать бесплодию.
В вопросах фертильности особое внимание необходимо уделять здоровью щитовидной железы.
Щитовидная железа вырабатывает гормоны, активность которых имеет важную роль во время беременности, а заболевания щитовидной железы без должного лечения могут привести к бесплодию, нарушению развития плода и другим осложнениям беременности.
Рекомендуется также не забывать о проверке показателей уровня холестерина.
Не пропускайте ежегодную проверку здоровья!
Ежегодные проверки здоровья важны для своевременной диагностики заболеваний. Существуют заболевания, которые не вызывают болевых ощущений и изменений самочувствия, например, предраковые состояния, поэтому единственный способ уловить такое заболевание - это увидеть его на профилактическом осмотре.
"Зачастую женщина откладывает посещение гинеколога под предлогом хорошего самочувствия, поэтому, когда наконец приходит, бывает уже слишком поздно", - делится опытом гинеколог.
Схожим образом происходит с заболеваниями, передающимися половым путем: не всегда наблюдаются характерные признаки, как, например, выделения, дискомфорт в области живота и повышенная температура. Типичным примером является хламидийная инфекция, которая может протекать скрыто, без симптомов, но приводит к бесплодию. "В этом случае
женщина узнает о том, что перенесла инфекцию, только тогда, когда не может забеременеть. Поэтому я призываю женщин приходить на обследование не только раз в год, а после каждой смены партнера.
В настоящее время хламидийная инфекция успешно лечится медикаментами, но если ее не лечить, в фаллопиевых трубах и малом тазу образуются спайки, а также изменяются ворсинки в фаллопиевых трубах - справиться с этими проблемами уже гораздо труднее. Помните также, что не только женщине необходимо регулярно посещать гинеколога, но и ее партнер также должен посещать уролога", - призывает доктор Кристине Кемпе.
Вакцинируйтесь!
Перед планированием беременности очень важно защитить себя от заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин, которые могут помешать течению беременности. Во время беременности нежелательна краснуха - вследствие этого заболевания могут возникнуть различные нарушения развития плода.
Женщинам, планирующим детей, необходимо пройти тест на антитела, чтобы убедиться, была ли перенесена краснуха, и если нет - за месяц до запланированной беременности рекомендуется пройти вакцинацию.
Планируя беременность, также необходимо вакцинироваться от дифтерии, зимой - от гриппа. Вакцина от гриппа официально разрешена в процессе беременности.
Позаботьтесь о себе – сбросьте лишний вес и не курите
"Одной из причин бесплодия, которую мы, женщины, можем предотвратить самостоятельно, является лишний вес, - объясняет врач Клиники EGV. - Часто мы живем и плывем по течению, не задумываясь о качестве питания и физической активности, тем не менее необходимо помнить, что избыточный вес запускает механизмы, которые вызывают проблемы с фертильностью. Вероятно,
кто-то сразу скажет - я знаю много случаев, когда женщины с лишним весом успешно рожали детишек. Конечно, мы разные, но врачебная практика ясно показывает - из-за избыточного веса изменяется метаболизм глюкозы".
Оказывается, организм начинает расщеплять потребляемую глюкозу не полностью, поэтому при ее больших количествах он вынужден вырабатывать гормон, который снижает уровень сахара в крови - инсулин. Если человек не корректирует свои пищевые привычки и продолжает потреблять много сахара и углеводов, он попадает в порочный круг - организм вырабатывает много инсулина, но становится нечувствительным к нему. В этом случае инсулин препятствует овуляции и активности яичников. Врач считает, что рекомендация снизить вес, чтобы забеременеть, может показаться смущающей, но, приводя в порядок массу тела, вы восстанавливаете овуляцию, и организм будет готов радоваться прекрасному событию.
Другой подарок, который мы можем сделать своему репродуктивному здоровью - отказ от курения.
"Помните: то, что мы меняем в своем образе жизни сейчас, на практике отразится только через три-шесть месяцев, поэтому важно бросить курить за полгода до планирования беременности.
Курение влияет как на состояние сердца и сосудов, так и на качество яйцеклеток и ворсинок в фаллопиевых трубах", - напоминает врач.
Осторожнее с пищевыми добавками!
Иногда женщины с определенными диагнозами принимают лекарства, которые могут помешать наступлению беременности или навредить плоду. В этих случаях Кристине Кемпе рекомендует обратиться к своему врачу и сообщить о планируемой или существующей беременности, чтобы вместе с врачом оценить риски и выработать дальнейший план действий. Чрезмерное и несогласованное употребление пищевых добавок также будет нежелательным. Перед началом их употребления необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы оценить, насколько они необходимы.
"Конечно, есть пищевые добавки, которые необходимы женщине, планирующей пополнение семьи, например, в Латвии ярко выраженная нехватка йода и витамина D. Однако все следует делать только с разрешения врача
- самолечение может нанести вред как беременной женщине, так и плоду", - считает эксперт.
Кампания по лечению бесплодия проводится уже шестой год подряд. За пять лет для лечения бесплодия было собрано более 120 000 евро. Кампанию по лечению бесплодия проводит благотворительная организация Taureņa efekts совместно с национальным розничным торговцем ELVI и Клиникой EGV. Кампанию поддержали Veselības centru apvienība, магазины ALKOUTLET DZĒRIENI&VĪNI, заправочные станции VIRŠI-A, розничный торговец подержанными вещами KRISTĪNE-RR, сеть аптек Mēness aptieka, Centrālā laboratorija и магазин детской одежды muki.lv. Сделать пожертвование можно во всех торговых местах партнеров кампании, а также по телефону 90006282.
Дополнительная информация о кампании на странице www.taurenaefekts.lv.