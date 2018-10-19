В первую очередь - к семейному врачу

"Человек - это единое целое, поэтому репродуктивное здоровье необходимо рассматривать вместе с другими процессами, происходящими в организме", - рассказывает врач. Семейный врач проверит кровяное давление, уровень сахара в крови, назначит общий анализ крови и направит к специалисту, если необходимо проверить здоровье других органов или систем органов. Семейный врач также поможет заметить уже существующие заболевания, которые, при отсутствии надлежащего лечения в будущем могут способствовать бесплодию.

В вопросах фертильности особое внимание необходимо уделять здоровью щитовидной железы.

Щитовидная железа вырабатывает гормоны, активность которых имеет важную роль во время беременности, а заболевания щитовидной железы без должного лечения могут привести к бесплодию, нарушению развития плода и другим осложнениям беременности.

Рекомендуется также не забывать о проверке показателей уровня холестерина.

Не пропускайте ежегодную проверку здоровья!

Ежегодные проверки здоровья важны для своевременной диагностики заболеваний. Существуют заболевания, которые не вызывают болевых ощущений и изменений самочувствия, например, предраковые состояния, поэтому единственный способ уловить такое заболевание - это увидеть его на профилактическом осмотре.

"Зачастую женщина откладывает посещение гинеколога под предлогом хорошего самочувствия, поэтому, когда наконец приходит, бывает уже слишком поздно", - делится опытом гинеколог.

Схожим образом происходит с заболеваниями, передающимися половым путем: не всегда наблюдаются характерные признаки, как, например, выделения, дискомфорт в области живота и повышенная температура. Типичным примером является хламидийная инфекция, которая может протекать скрыто, без симптомов, но приводит к бесплодию. "В этом случае

женщина узнает о том, что перенесла инфекцию, только тогда, когда не может забеременеть. Поэтому я призываю женщин приходить на обследование не только раз в год, а после каждой смены партнера.

В настоящее время хламидийная инфекция успешно лечится медикаментами, но если ее не лечить, в фаллопиевых трубах и малом тазу образуются спайки, а также изменяются ворсинки в фаллопиевых трубах - справиться с этими проблемами уже гораздо труднее. Помните также, что не только женщине необходимо регулярно посещать гинеколога, но и ее партнер также должен посещать уролога", - призывает доктор Кристине Кемпе.

Вакцинируйтесь!

Перед планированием беременности очень важно защитить себя от заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин, которые могут помешать течению беременности. Во время беременности нежелательна краснуха - вследствие этого заболевания могут возникнуть различные нарушения развития плода.

Женщинам, планирующим детей, необходимо пройти тест на антитела, чтобы убедиться, была ли перенесена краснуха, и если нет - за месяц до запланированной беременности рекомендуется пройти вакцинацию.

Планируя беременность, также необходимо вакцинироваться от дифтерии, зимой - от гриппа. Вакцина от гриппа официально разрешена в процессе беременности.

Позаботьтесь о себе – сбросьте лишний вес и не курите