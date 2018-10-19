Вот это да! В Каунасе на свет появились четверняшки Три мальчика и девочка
19 октября 2018, 21:12
В каунасской больнице родились четверняшки - в семье из Паневежиса появились три мальчика и девочка, сообщает газета "Kauno diena".
По словам медиков, это уникальный случай. Пара стала родителями впервые. Маме чуть больше 30 лет.
Малыши появились на свет на 32 неделе беременности с помощью кесарева сечения под наблюдением бригады из 20 медиков. Девочка весила 2004 граммов, мальчики - 1808, 1668 и 1504 грамма.
Все дышат самостоятельно, однако сначала врачи решили перестраховаться и подключили к специальной аппартуре.
По словам врачей, все четверо были хорошо видны на УЗИ во время беременности. "Это было невероятно" - говорят они.