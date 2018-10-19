Пт, 19.10.2018
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Вот это да! В Каунасе на свет появились четверняшки Три мальчика и девочка

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ФОТО: DYLAN MARTINEZ/REUTERS

В каунасской больнице родились четверняшки - в семье из Паневежиса  появились три мальчика и девочка, сообщает газета "Kauno diena".

По словам медиков, это уникальный случай. Пара стала родителями впервые. Маме чуть больше 30 лет.

Малыши появились на свет на 32 неделе беременности с помощью кесарева сечения под наблюдением бригады из 20 медиков. Девочка весила 2004 граммов, мальчики - 1808, 1668 и 1504 грамма.

Все дышат самостоятельно, однако сначала врачи решили перестраховаться и подключили к специальной аппартуре. 

По словам врачей, все четверо были хорошо видны на УЗИ во время беременности. "Это было невероятно" - говорят они.

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