По словам медиков, это уникальный случай. Пара стала родителями впервые. Маме чуть больше 30 лет.

Малыши появились на свет на 32 неделе беременности с помощью кесарева сечения под наблюдением бригады из 20 медиков. Девочка весила 2004 граммов, мальчики - 1808, 1668 и 1504 грамма.

Все дышат самостоятельно, однако сначала врачи решили перестраховаться и подключили к специальной аппартуре.