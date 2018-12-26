Ср, 26.12.2018
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Утраты года: Звезды, которых мы будем помнить

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ФОТО: LETA/ITAR-TASS/REUTERS/ SCANPIX/ коллаж TVNET

В этой статье мы вспоминаем любимых актеров, режиссеров, музыкантов, чья жизнь оборвалась в уходящем году. Многие из них прожили долгую и плодотворную жизнь, заслужив любовь нескольких поколений зрителей. Другие только начинали свой путь, или были в его середине. Но каждый был яркой, неординарной личностью. Светлая память! 

Валтерс Фриденбергс, музыкант

Музыкант Валтер Фриденбергс

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

17 октября пришла скорбная весть, потрясшая жителей Латвии - после продолжительной борьбы с раком в возрасте 30 лет умер музыкант Валтерс Фриденбергс. Свой путь в музыке он начал в детском ансамбле "Dzeguzīte", в юности присоединился к рок-группе "Tumsa", став ее фронтменом. Был известен также как телеведущий. 

В 2016 году при проверке здоровья у молодого музыканта  Валтерса Фриденбергса обнаружили рак. Музыкант перенес несколько курсов химиотерапии и операцию в Латвии. На время болезнь отступила, но летом прошлого года снова вернулась, поэтому было принято решение лечиться в клинике в Берлине. Увы, спасти музыканта там не смогли, хотя друзья надеялись до последнего. О самых последних днях музыканта и о свадьбе, которую так и не успели сыграть рассказала его невеста Кристине.

Олег Табаков, актер

Олег Табаков

ФОТО: Пресс-фото

Олег Табаков - любимый актер нескольких поколений зрителей, основатель театра "Табакерка" и художественный руководитель театра МХТ им. Чехова - славился веселым нравом и неукротимой энергией. Он был душой компании и истинным альтруистом, по воспоминаниям его друзей и близких, мэтр никогда не отказывал людям в помощи. 

В ноябре прошлого года Табаков попал в больницу: одни говорили, что он впал в кому, другие уверяли, что актер страдает от рака. 12 марта Олег Табаков скончался на 83-м году жизни. Проститься с артистом пришли сотни людей, в том числе президент России Владимир Путин. У Табакова осталась жена, актриса Марина Зудина и четверо детей — двое от первого брака и двое от второго. На сцену трогательного прощания Марины Зудиной с мужем невозможно было смотреть без слез, а в интервью вдова рассказала, как пережила смерть самого близкого человека. 

Николай Караченцов, актер

Николай Караченцов

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Последние 13 лет стали настоящим испытанием для всенародного любимца, звезды московского театра "Ленком" Николая Караченцова. После страшного ДТП, случившегося в 2005 году, актер долго восстанавливался, но так и не смог вернуться к полноценной жизни. Все эти годы Караченцова поддерживала его самоотверженная жена Людмила Поргина.

Пару лет назад стало казаться, что Караченцов пошел на поправку: начал появляться в свете, соглашался на эпизодические роли. Но несчастья на этом не кончились: в 2017 году актеру поставили страшный диагноз — у него обнаружили неоперабельную раковую опухоль в правом легком. 26 октября за день до своего 74-летия, Караченцов скончался. У него остались жена, сын и трое внуков. Об удивительной любви Николая Караченцова и Людмилы Поргиной читайте здесь.  

Иосиф Кобзон, певец

Иосиф Кобзон

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Корифей советской и российской эстрады о своем тяжелом диагнозе - раке предстательной железы - поведал миру еще в 2005 году. И все эти годы мужественно боролся с болезнью, не покидая при этом сцену. Кобзон был уверен, что сцена для него — лучшее лекарство. За свою жизнь певец успел помочь огромному количеству людей, с какими бы проблемами к нему ни обращались. Помогал он и больным раком. Например, был первым, кто пришел на помощь Жанне Фриске, когда у нее обнаружили опухоль. 30 августа, проведя в коме два дня, Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни. О том, чем запомнился "русский Синатра" помимо творчества читайте здесь

Станислав Говорухин, кинорежиссер

Станислав Говорухин

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Режиссер культового сериала "Место встречи изменить нельзя", классик советского и российского кино, в последние годы отдалился от публики —  не давал интервью, редко появлялся на людях. Причиной этого называли тяжелую болезнь. Но были и личные драмы, так в 2011 году Говорухин потерял сына Сергея. Одним из последних фильмов Станислава Говорухина стал "Конец прекрасной эпохи" по рассказам Довлатова. У Говорухина осталась жена Галина, с которой он прожил 52 года и внуки. О семье режиссера вы можете прочесть здесь

Роман Карцев, юморист 

Роман Карцев

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Известный российский юморист по заверениям коллег даже молчать умел смешно. Всенародную известность и любовь зрителей Роман Карцев обрел, выступая в телепередаче "Вокруг смеха", а самой популярной его миниатюрой стали "Раки". Свою сценическую карьеру комик начинал в театре "Сатирикон" Аркадия Райкина, затем служил в Московском театре миниатюр Михаила Жванецкого, сыграл незабываемую роль Швондера в фильме "Собачье сердце". Всю жизнь Роман Карцев был женат на Виктории Кассинской, которая подарила ему дочь Елену и сына Павла. Актер умер 2 октября от остановки сердца, ему было 79 лет.

Михаил Державин, актер, юморист

Михаил Державин

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Звезда московского Театра сатиры Михаил Державин прославился на весь Союз благодаря юмористическому шоу "Кабачок 13 стульев", где он исполнил роль Пана ведущего. Поклонники ценили Державина за его талант и искрометное чувство юмора. Он сыграл в более чем 40 фильмах, многие из которых стали зрительскими хитами. 

Несмотря на плохое самочувствие, в последние месяцы жизни 81-летний артист продолжал выходить на сцену, радуя своих зрителей. Он ушел из жизни 10 января. Перед смертью актер успел проститься со зрителями в последнем интервью.   

Кира Муратова, кинорежиссер

Кира Муратова

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Фильмы Киры Муратовой  ("Короткие встречи", "Долгие проводы", "Астенический синдром", "Увлечения", "Три истории") не перепутаешь ни с чьими, режиссер создала свой уникальный мир и населила его странными, смешными, иногда сумасшедшими персонажами. Сама она называла их "второстепенными людьми": те, кто отличается от других и выпадает из социума были ей интереснее всего. Именно Муратова в свое время открыла талант Ренаты Литвиновой, подарив ей возможность сочинить себе роль в фильме "Увлечения". 

Режиссер дважды была замужем, ее единственная дочь Марианна трагически погибла, оставив после себя двоих детей. Кира Муратова скончалась в своей одесской квартире 6 июня, ей было 83 года. От какой болезни она страдала - так и осталось загадкой для поклонников.  

Евгений Осин

Евгений Осин

ФОТО: e-osin.com

Поклонники давно знали, что популярный в 90-е годы певец Евгениий Осин всерьез пристрастился к бутылке и опасались за состояние его здоровья. Осин пытался бороться с алкоголизмом, лечился даже в реабилитационном центре в Таиланде, но бросил лечение до срока и сбежал домой. В итоге артист так и не смог побороть алкогольную зависимость. В прошлом году у него начался цирроз печени, а 17 ноября этого года Осин скончался в собственной московской квартире в результате остановки сердца. Ему было 54 года. У Осина остались две дочери от двух браков — Агния и Анастасия. 

Диджей Avicii 

Диджей Avicii

ФОТО: Пресс-фото

В апреле весь мир потрясла новость о смерти 28-летнего шведского диджея Avicii (Тима Берлинга), известного по таким композициям как Sunshine, Good Feeling, Levels и несколько раз номинированого на премию Grammy. 

Предполагается, что Тим Берлинг добровольно ушел из жизни 20 апреля в городе Маскат в Омане, куда приехал, чтобы навестить друзей. Родным Берглинг оставил прощальную записку. Они не стали раскрывать ее содержимое прессе, но рассказали, что у диджея был сильнейшая депрессия, с которой, увы справиться он так и не смог.

Долорес О'Риордан

Долорес О'Риордан

ФОТО: MACIEJ KULZYNSKI / PAP

Еще одна загадочная смерть года - гибель певицы Долорес О'Риордан, солистки суперпопулярной в нулевых группы The Cranberries, известной по хитам Zombie и Just My Imagination.

Певица скончалась 15 января в возрасте 46 лет в одном из лондонских отелей. И только спустя несколько месяцев представители полиции обнародовали причину смерти: оказалось, О'Риордан утонула в ванной, так как принимала ее в состоянии алкогольного опьянения. У певицы осталось трое детей Тейлор, Молли и Дакота. О том, какой была Долорес вы поймете, посмотрев подборку ее фотографий

Шарль Азнавур 

Шарль Азнавур

ФОТО: POOL New/REUTERS/Scanpix

Шарля Азнавура - великого шансонье, композитора и актера армянского происхождения - называли человеком-эпохой. За свою долгую жизнь он записал более тысячи песен и продал свыше 120 миллионов пластинок по всему миру.

Азнавур продолжал выступать, несмотря на очень преклонный возраст. Незадолго до смерти он вернулся из турне по Японии. Музыкант был трижды женат, у него шестеро детей. Шансонье скончался в своем доме в Провансе в возрасте 94 лет. О взглядах музыканта на жизнь и творчество читайте здесь

Бернардо Бертолуччи

Бернардо Бертолуччи

ФОТО: Reuters/ScanPix

Без итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи невозможно представить кинематограф XX века. Его фильмы "Последнее танго в Париже", "Конформист", "Двадцатый век", "Последний император" вошли в золотой фонд кино, в них лучшие свои роли сыграли выдающиеся актеры: Марлон Брандо, Роберт де Ниро, Мария Шнайдер, Жан-Луи Трентиньян. На протяжении последних 10 лет своей жизни Бертолуччи был прикован к инвалидному креслу. Однако это не мешало ему творить. В 2012 году Бертолуччи представил свой последний фильм "Я и ты". Режиссер умер в возрасте 77 лет из-за осложнений в результате онкологического заболевания. Подробнее о жизни и творчестве Бертолуччи читайте здесь

Монтсеррат Кабалье

Монтсеррат Кабалье

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Великая оперная певица Монтсеррат Кабалье еще в 2002 сообщила миру, что больна раком. И прекратила выступать на долгие десять лет. И все же Монтсеррат вернулась на сцену. В середине сентября певицу госпитализировали в одну из больниц Барселоны, 6 октября она скончалась в возрасте 85-ти лет. Причина смерти певицы выяснилась спустя несколько дней. Дочь артистки пошла по ее стопам и сейчас считается одним из лучших голосов Испании. 

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