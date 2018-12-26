Утраты года: Звезды, которых мы будем помнить

В этой статье мы вспоминаем любимых актеров, режиссеров, музыкантов, чья жизнь оборвалась в уходящем году. Многие из них прожили долгую и плодотворную жизнь, заслужив любовь нескольких поколений зрителей. Другие только начинали свой путь, или были в его середине. Но каждый был яркой, неординарной личностью. Светлая память!
Валтерс Фриденбергс, музыкант
17 октября пришла скорбная весть, потрясшая жителей Латвии - после продолжительной борьбы с раком в возрасте 30 лет умер музыкант Валтерс Фриденбергс. Свой путь в музыке он начал в детском ансамбле "Dzeguzīte", в юности присоединился к рок-группе "Tumsa", став ее фронтменом. Был известен также как телеведущий.
В 2016 году при проверке здоровья у молодого музыканта Валтерса Фриденбергса обнаружили рак. Музыкант перенес несколько курсов химиотерапии и операцию в Латвии. На время болезнь отступила, но летом прошлого года снова вернулась, поэтому было принято решение лечиться в клинике в Берлине. Увы, спасти музыканта там не смогли, хотя друзья надеялись до последнего. О самых последних днях музыканта и о свадьбе, которую так и не успели сыграть рассказала его невеста Кристине.
Олег Табаков, актер
Олег Табаков - любимый актер нескольких поколений зрителей, основатель театра "Табакерка" и художественный руководитель театра МХТ им. Чехова - славился веселым нравом и неукротимой энергией. Он был душой компании и истинным альтруистом, по воспоминаниям его друзей и близких, мэтр никогда не отказывал людям в помощи.
В ноябре прошлого года Табаков попал в больницу: одни говорили, что он впал в кому, другие уверяли, что актер страдает от рака. 12 марта Олег Табаков скончался на 83-м году жизни. Проститься с артистом пришли сотни людей, в том числе президент России Владимир Путин. У Табакова осталась жена, актриса Марина Зудина и четверо детей — двое от первого брака и двое от второго. На сцену трогательного прощания Марины Зудиной с мужем невозможно было смотреть без слез, а в интервью вдова рассказала, как пережила смерть самого близкого человека.
Николай Караченцов, актер
Последние 13 лет стали настоящим испытанием для всенародного любимца, звезды московского театра "Ленком" Николая Караченцова. После страшного ДТП, случившегося в 2005 году, актер долго восстанавливался, но так и не смог вернуться к полноценной жизни. Все эти годы Караченцова поддерживала его самоотверженная жена Людмила Поргина.
Пару лет назад стало казаться, что Караченцов пошел на поправку: начал появляться в свете, соглашался на эпизодические роли. Но несчастья на этом не кончились: в 2017 году актеру поставили страшный диагноз — у него обнаружили неоперабельную раковую опухоль в правом легком. 26 октября за день до своего 74-летия, Караченцов скончался. У него остались жена, сын и трое внуков. Об удивительной любви Николая Караченцова и Людмилы Поргиной читайте здесь.
Иосиф Кобзон, певец
Корифей советской и российской эстрады о своем тяжелом диагнозе - раке предстательной железы - поведал миру еще в 2005 году. И все эти годы мужественно боролся с болезнью, не покидая при этом сцену. Кобзон был уверен, что сцена для него — лучшее лекарство. За свою жизнь певец успел помочь огромному количеству людей, с какими бы проблемами к нему ни обращались. Помогал он и больным раком. Например, был первым, кто пришел на помощь Жанне Фриске, когда у нее обнаружили опухоль. 30 августа, проведя в коме два дня, Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни. О том, чем запомнился "русский Синатра" помимо творчества читайте здесь.
Станислав Говорухин, кинорежиссер
Режиссер культового сериала "Место встречи изменить нельзя", классик советского и российского кино, в последние годы отдалился от публики — не давал интервью, редко появлялся на людях. Причиной этого называли тяжелую болезнь. Но были и личные драмы, так в 2011 году Говорухин потерял сына Сергея. Одним из последних фильмов Станислава Говорухина стал "Конец прекрасной эпохи" по рассказам Довлатова. У Говорухина осталась жена Галина, с которой он прожил 52 года и внуки. О семье режиссера вы можете прочесть здесь.
Роман Карцев, юморист
Известный российский юморист по заверениям коллег даже молчать умел смешно. Всенародную известность и любовь зрителей Роман Карцев обрел, выступая в телепередаче "Вокруг смеха", а самой популярной его миниатюрой стали "Раки". Свою сценическую карьеру комик начинал в театре "Сатирикон" Аркадия Райкина, затем служил в Московском театре миниатюр Михаила Жванецкого, сыграл незабываемую роль Швондера в фильме "Собачье сердце". Всю жизнь Роман Карцев был женат на Виктории Кассинской, которая подарила ему дочь Елену и сына Павла. Актер умер 2 октября от остановки сердца, ему было 79 лет.
Михаил Державин, актер, юморист
Звезда московского Театра сатиры Михаил Державин прославился на весь Союз благодаря юмористическому шоу "Кабачок 13 стульев", где он исполнил роль Пана ведущего. Поклонники ценили Державина за его талант и искрометное чувство юмора. Он сыграл в более чем 40 фильмах, многие из которых стали зрительскими хитами.
Несмотря на плохое самочувствие, в последние месяцы жизни 81-летний артист продолжал выходить на сцену, радуя своих зрителей. Он ушел из жизни 10 января. Перед смертью актер успел проститься со зрителями в последнем интервью.
Кира Муратова, кинорежиссер
Фильмы Киры Муратовой ("Короткие встречи", "Долгие проводы", "Астенический синдром", "Увлечения", "Три истории") не перепутаешь ни с чьими, режиссер создала свой уникальный мир и населила его странными, смешными, иногда сумасшедшими персонажами. Сама она называла их "второстепенными людьми": те, кто отличается от других и выпадает из социума были ей интереснее всего. Именно Муратова в свое время открыла талант Ренаты Литвиновой, подарив ей возможность сочинить себе роль в фильме "Увлечения".
Режиссер дважды была замужем, ее единственная дочь Марианна трагически погибла, оставив после себя двоих детей. Кира Муратова скончалась в своей одесской квартире 6 июня, ей было 83 года. От какой болезни она страдала - так и осталось загадкой для поклонников.
Евгений Осин
Поклонники давно знали, что популярный в 90-е годы певец Евгениий Осин всерьез пристрастился к бутылке и опасались за состояние его здоровья. Осин пытался бороться с алкоголизмом, лечился даже в реабилитационном центре в Таиланде, но бросил лечение до срока и сбежал домой. В итоге артист так и не смог побороть алкогольную зависимость. В прошлом году у него начался цирроз печени, а 17 ноября этого года Осин скончался в собственной московской квартире в результате остановки сердца. Ему было 54 года. У Осина остались две дочери от двух браков — Агния и Анастасия.
Диджей Avicii
В апреле весь мир потрясла новость о смерти 28-летнего шведского диджея Avicii (Тима Берлинга), известного по таким композициям как Sunshine, Good Feeling, Levels и несколько раз номинированого на премию Grammy.
Предполагается, что Тим Берлинг добровольно ушел из жизни 20 апреля в городе Маскат в Омане, куда приехал, чтобы навестить друзей. Родным Берглинг оставил прощальную записку. Они не стали раскрывать ее содержимое прессе, но рассказали, что у диджея был сильнейшая депрессия, с которой, увы справиться он так и не смог.
Долорес О'Риордан
Еще одна загадочная смерть года - гибель певицы Долорес О'Риордан, солистки суперпопулярной в нулевых группы The Cranberries, известной по хитам Zombie и Just My Imagination.
Певица скончалась 15 января в возрасте 46 лет в одном из лондонских отелей. И только спустя несколько месяцев представители полиции обнародовали причину смерти: оказалось, О'Риордан утонула в ванной, так как принимала ее в состоянии алкогольного опьянения. У певицы осталось трое детей Тейлор, Молли и Дакота. О том, какой была Долорес вы поймете, посмотрев подборку ее фотографий.
Шарль Азнавур
Шарля Азнавура - великого шансонье, композитора и актера армянского происхождения - называли человеком-эпохой. За свою долгую жизнь он записал более тысячи песен и продал свыше 120 миллионов пластинок по всему миру.
Азнавур продолжал выступать, несмотря на очень преклонный возраст. Незадолго до смерти он вернулся из турне по Японии. Музыкант был трижды женат, у него шестеро детей. Шансонье скончался в своем доме в Провансе в возрасте 94 лет. О взглядах музыканта на жизнь и творчество читайте здесь.
Бернардо Бертолуччи
Без итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи невозможно представить кинематограф XX века. Его фильмы "Последнее танго в Париже", "Конформист", "Двадцатый век", "Последний император" вошли в золотой фонд кино, в них лучшие свои роли сыграли выдающиеся актеры: Марлон Брандо, Роберт де Ниро, Мария Шнайдер, Жан-Луи Трентиньян. На протяжении последних 10 лет своей жизни Бертолуччи был прикован к инвалидному креслу. Однако это не мешало ему творить. В 2012 году Бертолуччи представил свой последний фильм "Я и ты". Режиссер умер в возрасте 77 лет из-за осложнений в результате онкологического заболевания. Подробнее о жизни и творчестве Бертолуччи читайте здесь.
Монтсеррат Кабалье
Великая оперная певица Монтсеррат Кабалье еще в 2002 сообщила миру, что больна раком. И прекратила выступать на долгие десять лет. И все же Монтсеррат вернулась на сцену. В середине сентября певицу госпитализировали в одну из больниц Барселоны, 6 октября она скончалась в возрасте 85-ти лет. Причина смерти певицы выяснилась спустя несколько дней. Дочь артистки пошла по ее стопам и сейчас считается одним из лучших голосов Испании.