Утраты года: Звезды, которых мы будем помнить

Валтерс Фриденбергс, музыкант

Музыкант Валтер Фриденбергс ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

17 октября пришла скорбная весть, потрясшая жителей Латвии - после продолжительной борьбы с раком в возрасте 30 лет умер музыкант Валтерс Фриденбергс. Свой путь в музыке он начал в детском ансамбле "Dzeguzīte", в юности присоединился к рок-группе "Tumsa", став ее фронтменом. Был известен также как телеведущий.

В 2016 году при проверке здоровья у молодого музыканта Валтерса Фриденбергса обнаружили рак. Музыкант перенес несколько курсов химиотерапии и операцию в Латвии. На время болезнь отступила, но летом прошлого года снова вернулась, поэтому было принято решение лечиться в клинике в Берлине. Увы, спасти музыканта там не смогли, хотя друзья надеялись до последнего. О самых последних днях музыканта и о свадьбе, которую так и не успели сыграть рассказала его невеста Кристине.

Олег Табаков, актер

Олег Табаков ФОТО: Пресс-фото

Олег Табаков - любимый актер нескольких поколений зрителей, основатель театра "Табакерка" и художественный руководитель театра МХТ им. Чехова - славился веселым нравом и неукротимой энергией. Он был душой компании и истинным альтруистом, по воспоминаниям его друзей и близких, мэтр никогда не отказывал людям в помощи.

В ноябре прошлого года Табаков попал в больницу: одни говорили, что он впал в кому, другие уверяли, что актер страдает от рака. 12 марта Олег Табаков скончался на 83-м году жизни. Проститься с артистом пришли сотни людей, в том числе президент России Владимир Путин. У Табакова осталась жена, актриса Марина Зудина и четверо детей — двое от первого брака и двое от второго. На сцену трогательного прощания Марины Зудиной с мужем невозможно было смотреть без слез, а в интервью вдова рассказала, как пережила смерть самого близкого человека.

Николай Караченцов, актер

Николай Караченцов ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Последние 13 лет стали настоящим испытанием для всенародного любимца, звезды московского театра "Ленком" Николая Караченцова. После страшного ДТП, случившегося в 2005 году, актер долго восстанавливался, но так и не смог вернуться к полноценной жизни. Все эти годы Караченцова поддерживала его самоотверженная жена Людмила Поргина.

Пару лет назад стало казаться, что Караченцов пошел на поправку: начал появляться в свете, соглашался на эпизодические роли. Но несчастья на этом не кончились: в 2017 году актеру поставили страшный диагноз — у него обнаружили неоперабельную раковую опухоль в правом легком. 26 октября за день до своего 74-летия, Караченцов скончался. У него остались жена, сын и трое внуков. Об удивительной любви Николая Караченцова и Людмилы Поргиной читайте здесь.

Иосиф Кобзон, певец

Иосиф Кобзон ФОТО: Edijs Pālens / LETA