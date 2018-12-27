"Не перебивайте меня, если не можете сказать что-то умное"! Крылатые фразы политиков в 2018 году

2018 год, несомненно, войдет в историю как политически громкий и разнообразный. Что и понятно, ведь это был год выборов. И до, и после наши политики не скупились на емкие и замысловатые фразы. Мы собрали для вас лучшие из них!

Алдис Гобземс: "Также как и в отношениях, при знакомстве ты не заставляешь сразу свою потенциальную невесту или жениха вступать в брак".

Так потенциальный премьер Алдис Гобземс описал процесс формирования правительства. Также он заявил, что формирование правительства "процесс творческий, а не такой, когда стадо баранов бегут головой в стену".

Как сообщалось, президент Латвии Раймонд Вейонис отозвал номинацию Алдиса Гобземса на должность премьера, так как политик в течение двух недель так и не сумел сформировать правительство.

Свадьбы не случилось...

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Индулис Эмсис: "Я не могу помнить, что я говорил".

В начале мая KNAB начал уголовный процесс в связи с транспортными компенсациями депутата Сейма Аскольда Клявиньша. Журнал Ir сообщил, что именно экс-премьер Индулис Эмсис предупредил Клявиньша о начатом уголовном процессе.

Эмсис журналу изначально отрицал, что говорил с Клявиньшем, однако потом сказал, что сказанное им было его личным делом.

"Что я говорил, это мое личное дело. Я могу говорить, что я хочу в свободной стране. И я не могу помнить, что я говорил", - пояснил Эмсис.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Дана Рейзниеце - Озола: "Дамы обрадуются, что [руководитель СГД] мужчина, более уравновешенный человек в руководстве".

В марте 2018 года в возрасте 53 лет скоропостижно скончалась прежний генеральный директор СГД Илзе Цируле. 1 июня на должность руководителя СГД был выдвинут Марис Скуиньш.

Комментируя решение службы, министр финансов Дана Рейзниеце - Озола высказалась следующим образом:

"Важно, как коллектив СГД примет нового руководителя. Я думаю, что дамы будут рады, что это мужчина, более уравновешенный человек в руководстве".

Такое высказывание подняло волну шуток в социальных сетях, некоторые даже поспешили посоветовать и на должность министра финансов мужчину, более уравновешенного, чтобы дамы в министерстве тоже были более радостными.

Стоит добавить, что уравновешенный Скуиньш все же отозвал свою кандидатуру и комиссия теперь выдвинула нового кандидата Иеву Яунземе. Справка Русского TVNET о потенциальном налоговике страны:

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Гатис Трукснис: "Знаете, что я скажу? Работать надо, а не в планах столики ковырять".

Так уверенно высказался Трукснис в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze. Стоит отметить, что в этом году мэра Юрмалы полоскали особенно часто - и за незаконное финансирование партии, и за подделку документов, и даже за употребление кокаина...

Совсем недавно, 18 декабря, по предложению оппозиции депутаты Юрмальской думы голосовали по вопросу о соответствии Труксниса занимаемой должности. Сам Трукснис прокомментировал это не менее выразительно:

"Мои обвинения звенят как колокольчики альпийских коров каждый раз, когда материалы дела переносят из одного кабинета в другой".

Однако, несмотря на все неприятности, Трукснису удалось сохранить должность мэра Юрмалы. Такая вот любовь к труду, а колокольчики пусть себе звенят и дальше!

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Лолита Чигане Артусу Кайминьшу: "Если голубь наделал вам на голову, то не надо пытаться убить всех птиц, которые есть в мире".

Артус Кайминьш, конечно, тот еще оратор, однако и его коллеги по Сейму не полезут за словом в карман.

В начале июня в Сейме во втором чтении обсуждался законопроект "Поправки к Закону о Всеобщем образовании", вызвавшие среди политиков острые дискуссии.

После того, как на трибуне выступил депутат Кайминьш, который пытался убедить коллег поддержать решение комиссии, депутат Логита Чигане этой фразой попыталась угомонить разгорячившегося коллегу.

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Анда Чакша: "Спросите меня еще, когда наступит весна, я вам и пообещаю".

В середине ноября сотрудники Службы неотложной медицинской помощи встречались с министром здравоохранения Андой Чакше, чтобы обсудить наболевшие вопросы о зарплате.

Медики просили Чакше подтвердить, что зарплаты действительно будут подняты, и под влиянием наколенной атмосферы на какой-то момент министр потеряла самообладание, призвав врачей потребовать с нее и обещаний о том, что наступит весна.

Как сообщалось, служба "Скорой" объявила о чрезвычайном положении. Разбор TVNET по этой теме:

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Арвидс Платперс: "Не перебивайте меня, если вы не можете сказать что-то умное!".

В Сейме свой порядок дебатов - депутат на трибуне не может разговаривать с залом, при этом выкрики из зала не запрещены. Стоит отметить, что нередко депутаты забывают о запрете не разговаривать с залом. Так, например, депутата Арвида Платперса не на шутку вывели выкрики коллег из зала, и он призвал коллег не перебивать его, если они не могут сказать что-нибудь умное.

Досье TVNET теперь уже на экс-депутата:

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Арвидс Улме: "Там так и нельзя было отказаться [от компенсации]".

Арвидс Улме (СЗК) провел в должности депутата неполных два месяца. Изначально он обещал отказаться от компенсации для непереизбранных депутатов, но позднее все же подал заявление на получение. В передаче "Панорама" Улме пояснил, что "эта компенсация и не плохая вещь в госбюджете".

Однопартийцы Улме выразили сожаление о том, что Улме свое слово не сдержал.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Алдис Гобземс: "Или 7 октября мы создадим правительство, или же утром 7 октября я соберу чемоданы и со своей семьей покину Латвию!".

Несмотря на то, что после прошедших 6 октября выборов партия Гобземса KPV LV не стала первой, страну политик не покинул.

Если вам хочется еще насладиться красноречием Гобземса, статьи по теме:

ФОТО: Evija Trifanova/LETA