Как скомбинировать незабываемый праздничный наряд из того, что есть в шкафу?
Совсем не обязательно бежать в магазин за новым праздничным нарядом, который, скорее всего, вы наденете раз или два в жизни. Одежду для праздника можно найти и в коллекциях прошлых сезонов, и даже в своем собственном гардеробе. Что поискать в ящиках шкафа в эти праздники, рассказывает представитель Института стиля сайта NEWMOOD.lv Юрате Стансловайтите (Jūratė Stanslovaitytė).
Блестящая одежда
В конце года должны блестеть не только елочные украшения, но и наша одежда. Блестящей одежды в коллекциях этого сезона достаточно, к тому же Дома моды подошли к этой теме особенно творчески, создав чешуйчатые узоры и переливающиеся принты.
Как комбинировать блестящую одежду? Ю. Стансловайтите советует искать вдохновение в прошлом веке, начиная с изучения элегантных нарядов двадцатых годов в стиле "Великого Гэтсби" и заканчивая дискотеками восьмидесятых с их неоновыми акцентами.
Кремовые тона
Тенденция, унаследованная от предыдущих лет - кремовые тона: песочный, цвет легкой ржавчины, шампанского.
Уже несколько сезонов наряду с маленьким черным платьем столь же стабильное место в шкафу заняло платьице кремового цвета, которое выручает не только в будни, но и в особых случаях.
Смелые аксессуары
Простой способ освежить классический праздничный наряд - вызывающие аксессуары. Крупные серьги, бусы с природными и этническими мотивами, массивные браслеты, золотые акценты. Особенно актуальны сумочки в виде конверта - смело играйте с яркими деталями!
Цветочные рисунки годятся и зимой
"Любая небудничная комбинация, которая чуть торжественнее привычной, подходит для праздников", - говорит представитель Института стиля.
Не бойтесь достать из шкафа платья, юбки и блузки с яркими цветочными рисунками, павлиньим хвостом или другими "животными" принтами
- пестрая одежда подходит не только для лета, но и для радостных праздничных дней.
Цвет 2019 года
Институт красок Pantone, который ежегодно анонсирует, какой тон будет актуальным следующие 12 месяцев, сообщил, что цветом 2019 года станет "живой коралл" (англ. - living corall). Добавьте этот розовато-оранжеватый тон к своему праздничному наряду, и окружающим сразу будет ясно, что вы следите за новейшими тенденциями моды.