Как скомбинировать незабываемый праздничный наряд из того, что есть в шкафу?

Блестящая одежда

В конце года должны блестеть не только елочные украшения, но и наша одежда. Блестящей одежды в коллекциях этого сезона достаточно, к тому же Дома моды подошли к этой теме особенно творчески, создав чешуйчатые узоры и переливающиеся принты.

Как комбинировать блестящую одежду? Ю. Стансловайтите советует искать вдохновение в прошлом веке, начиная с изучения элегантных нарядов двадцатых годов в стиле "Великого Гэтсби" и заканчивая дискотеками восьмидесятых с их неоновыми акцентами.

Кремовые тона

Тенденция, унаследованная от предыдущих лет - кремовые тона: песочный, цвет легкой ржавчины, шампанского.

Уже несколько сезонов наряду с маленьким черным платьем столь же стабильное место в шкафу заняло платьице кремового цвета, которое выручает не только в будни, но и в особых случаях.

Смелые аксессуары

Простой способ освежить классический праздничный наряд - вызывающие аксессуары. Крупные серьги, бусы с природными и этническими мотивами, массивные браслеты, золотые акценты. Особенно актуальны сумочки в виде конверта - смело играйте с яркими деталями!

ФОТО: Пресс-фото

Цветочные рисунки годятся и зимой

"Любая небудничная комбинация, которая чуть торжественнее привычной, подходит для праздников", - говорит представитель Института стиля.

Не бойтесь достать из шкафа платья, юбки и блузки с яркими цветочными рисунками, павлиньим хвостом или другими "животными" принтами

- пестрая одежда подходит не только для лета, но и для радостных праздничных дней.

Цвет 2019 года