Какие имена принесут удачу в 2019 году

Год Земляной Желтой Свиньи - это время семейного сближения, радости, взаимопонимания и чувственности. Самыми позитивными именами будут те, которые олицетворяют собой свет, добро и мудрость, а также звучат как можно мягче.

Лучшие женские имена в 2019 году

Светлана. Это одно из самых ярких имен, олицетворяющее чистоту. По этой причине оно находится в списке самых удачных имен 2019 года.

Светлан удача ожидает практически в любой сфере жизни. Начнется год с побед на любовном фронте, а ближе к весне Светлан будут ожидать еще и финансовые подвижки.

Девушки и женщины с таким именем будут обладать повышенной интуицией. Люди потянутся к ним, так что их ждут новые приятные знакомства.

Ольга. Это имя означает "светлая", "ясная", "мудрая". В 2019 году стихия Земли, олицетворяющая мудрость, будет питать Ольгу силой.

Обладательницы такого имени смогут показать миру свои положительные качества, избавиться от обид, а также достичь больших высот в бизнесе и на работе.

Это будет прекрасное время для смены обстановки и дорогостоящих приобретений типа квартиры, машины, техники. Специалисты dailyhoro.ru отмечают, что у людей будет появляться желание помогать Ольгам.

Кира. Это имя означает "Солнце". В период царствования Земляной Свиньи Кирам улыбнется удача в делах и финансовой сфере. В амурных делах наступит период спокойствия и размеренности.

Многие специалисты полагают, что короткие женские имена будут обладать особым шармом и энергетикой. Это хорошо скажется на повышении обаяния и харизмы.

Изменить судьбу и улучшить положение дел во всех сферах удастся также дамам с именами Карина, Софья, Ева, Оксана и Полина. Эти имена будут выступать как в роли источников удачи, так и в роли сильных оберегов, защищающих от сглаза и порчи.

Лучшие мужские имена на 2019 год

Олег. У скандинавов это имя означало "святой", "удачливый", "светлый". Такое имя станет прекрасным талисманом и оберегом для целеустремленного мужчины.

Достижение целей станет более приятным и легким процессом, а самое главное - эффективным. Олег в год Свиньи будет более собранным, сосредоточенным и внимательным.

Будут обострены его лидерские качества.

Федор. Сейчас это имя все реже дают новорожденным, но в целом довольно много мужчин, нареченных этим именем. Для Федоров это будет стабильный год, лишенный негатива. Удастся продвинуться в поисках второй половинки или укрепить уже существующие отношения.

Специалисты считают, что в 2019 году обладателям такого имени удастся наладить отношения с недоброжелателями и завести полезные знакомства.

Кирилл. Обладателям такого имени очень повезет в год Свиньи. Финансовые неурядицы будут обходить их стороной, равно как и проблемы в любви. Кириллы смогут без особых усилий получать желаемое и оказаться на вершине.

Главное - не терять веру в себя, ведь именно она помогает людям приближаться к успеху. Это будет очень продуктивный и позитивный год для трудолюбивых Кириллов.

Другие удачные имена 2019 года - Владимир, Никита, Алексей, Андрей и Сергей. Им придется приложить немного больше усилий, чем Кириллу, Федору и Олегу, но они окупятся сполна.