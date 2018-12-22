В США мужчина залез на главную елку страны перед Белым домом
22 декабря 2018, 13:51
Неизвестный мужчина залез на главную рождественскую ель США, стоящую в парке неподалеку от Белого дома. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщил телеканал NBC4 со ссылкой на заявление полиции.
Правоохранители отметили, что мужчина находился в состоянии эмоционального потрясения. Они вынуждены были уговаривать его спуститься.
Когда нарушитель слез, его отвезли на психиатрическое освидетельствование.
В результате инцидента были повреждены некоторые огни на ели. Полиция перекрыла территорию до конца вечера.