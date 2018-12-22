Сб, 22.12.2018
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В США мужчина залез на главную елку страны перед Белым домом

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Рождественская елка в Вашингтоне. Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

Неизвестный мужчина залез на главную рождественскую ель США, стоящую в парке неподалеку от Белого дома. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщил телеканал NBC4 со ссылкой на заявление полиции.

Правоохранители отметили, что мужчина находился в состоянии эмоционального потрясения. Они вынуждены были уговаривать его спуститься.

Когда нарушитель слез, его отвезли на психиатрическое освидетельствование.

В результате инцидента были повреждены некоторые огни на ели. Полиция перекрыла территорию до конца вечера.

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