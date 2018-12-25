Что подарить человеку, у которого все есть? Миллионер Юлийс Круминьш знает
В интервью порталу Apollo предприниматель-миллионер Юлийс Круминьш рассказал, какой подарок он хотел бы получить на Новый год и чем можно удивить человека, у которого уже есть все, о чем можно только мечтать.
Юлийс Круминьш говорит, что уже знает, какой подарок получит на новогодние праздники в этом году: "Моя внучка готовит для меня выступление - песню и танец. Это будет самый прекрасный подарок!".
Миллионер признается, что его трудно чем-то удивить, да и не нужно.
Тем, кто спрашивает, он отвечает, что самое лучшее для него - получить в подарок свои любимые сигары. А вот цветы он не любит, потому что они быстро вянут.
Полностью интервью с Юлийсом Круминьшем будет опубликовано на портале Apollo 27 декабря.
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