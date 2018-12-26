В пожаре в Приекульском крае погиб человек
26 декабря 2018, 10:08
В ночь на среду в Приекульском крае во время пожара в жилом доме погиб человек, сообщает агентство ЛЕТА.
Вызов был получен а 5:30. Прибывшие на место происшествия пожарные констатировали, что одноэтажный жилой дом горит открытым пламенем, и крыша уже обрушилась. Площадь возгорания составила 120 метров, горели конструкции крыши и мансардный этаж.
Около восьми часов утра пожар повышенной опасности был локализован. Работы по тушению продолжаются.
Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 41 вызов, 19 из которых были связаны с пожарами, 12 - со спасательными работами, а 10 вызовов оказались ложными.