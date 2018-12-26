В пожаре в Приекульском крае погиб человек

Вызов был получен а 5:30. Прибывшие на место происшествия пожарные констатировали, что одноэтажный жилой дом горит открытым пламенем, и крыша уже обрушилась. Площадь возгорания составила 120 метров, горели конструкции крыши и мансардный этаж.

Около восьми часов утра пожар повышенной опасности был локализован. Работы по тушению продолжаются.