"Купила победу и работала в эскорте": в Сети появился компромат на "Мисс Москва 2018"
24 декабря в "Крокус Сити Холле" прошел финальный этап конкурса "Мисс Москва 2018", победительницей которого стала 24-летняя Алеся Семеренко. Стоит отметить, что в предыдущий раз в этом же конкурсе она смогла войти лишь в число 20 финалисток.
Анонимный паблик "Рынок шкур" опубликовал компромат на девушку. В публикации говорится, что она якобы зарабатывает на жизнь эскортом, а победу в конкурсе купила на деньги "престарелого дедка", передает TopNews.
"Семеренко проплатили конкурс! Причем престарелый дедок! Как-то раз она поехала во Францию к одному известному мужчине на Fashion Week (естественно через менеджера, своего эскортного агента) <...> Она (или ее менеджер) утверждала, что грудь у нее своя, но по факту сделанная, это проверили. Уезжая из его квартиры во Франции, прихватила с собой фен для волос", - сообщил инсайдер.
Отмечается также, что эскорт-услугами Семеренко занимается уже довольно давно, к тому же находится "на содержании у одного серьезного чувака". Однако источник паблика отказался разглашать личность мужчины.
"Живет в квартире мужика на Остоженке, в самом центре. Родом Семеренко из Питера, из самой обычной семьи. Скорее, бедной.
Раньше можно было подцепить в клубешнике за вкусненький коктейльчик, рассказать какую-нибудь красивую сказку, на которую она поведется, и уехать на хату без всяких затруднений. А сейчас ценник больше $5000",
- резюмировал инсайдер.
При этом сама Алеся Семеренко на своей страничке Instagram подробно рассказала "как купила конкурс".
КАК Я КУПИЛА КОНКУРС 😭😃 Была сегодня в студии прямого эфира "Москва 24". Сразу же меня спрашивают - вы купили конкурс? Мне всегда одновременно и грустно, и забавно отвечать на такие вопросы 🤔 Грустно потому, что неужели я настолько некрасивая, что могу победить лишь за деньги? 😂😂🤦🏻♀️ Вроде бы нет. Но я журналистов не осуждаю. Они хотят рейтингов, им нужны обсуждения, комментарии. Людям, опять же, проще верить в то, во что они хотят верить. Так было в моей карьере всегда, я уже привыкла. Слухи, интриги, расследования. 😂🤦🏻♀️ На самом деле, мысль у меня одна. Находясь на сцене, чувствуя победу, ты понимаешь, что дальше не будет легче. И вообще легче быть не должно. Я хочу дать напутствие всем девушкам - всегда идите вперед! Не ждите "а там будет хорошо". Я рада, что жизнь дает мне классные пинки, потому что это меня стимулирует. Я благодарю конкурс и организацию за прекрасное мероприятие, интересные уроки! Все это потрясающий опыт, который мы проживаем с вами! 💕 Вот напишите мне честно - я не забаню. Достойна ли я победы или нет? 🙃 #миссмосква2018 #missmoscow2018
Чуть ранее она также поделилась с подписчиками эмоциями от победы.
"Когда мне было пять лет, в детском садике я играла Золушку, которая танцевала в короне с принцем на балу. Правда, корона была картонная. Но сколько эмоций у меня было в тот день.
И вот вчера я на мгновение будто вернулась в детство. Только корона теперь самая настоящая, а эмоции в тысячу раз сильнее. Спасибо Богу и моим родителям за возможность быть признанной самой красивой девушкой Москвы",
рассказала девушка.
Также Семеренко в разговоре с журналистами "КП" призналась, что самым сложным на пути к победе для нее стали лишь многочасовые репетиции.
При этом она даже не в курсе поддерживала ли ее мама в зале или нет во время финальной часть конкурса и на награждении. По ее словам, якобы она должна была прилететь из Краснодара в Москву, но попала в пробку.
На вопрос журналистов, есть ли у нее молодой человек или муж, Семеренко ответила отрицательно, а целью участия в конкурсе модель назвала самореализацию.
"Я думаю, что все же цель - не найти богатого мужчину, а самой реализоваться и использовать все шансы, которые тебе даёт твой титул, занимаясь благими делами.
Я планирую развиваться, самосовершенствоваться, что-то может новое изучить, посетить новую страну», - цитирует издание Семеренко.
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Пока что моя ленивая попа может фотографироваться лишь на берегу 😂😂😂 Но я очень хотела бы научиться кататься на серфе. Мне всегда казался очень романтичным этот вид спорта, потому что ты полностью погружаешься в стихию воды. Происходит настоящее волшебство, магия 🐳 И чем больше мы устаем от городов, о чем я писала недавно, тем больше хочется погрязнуть в атмосфере солнечного триумфа. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ Профессиональные серферы говорят, что нельзя научиться - это приходит у тебя в голове. Нужно стать уверенной в себе, нужно ощущать движение волны, нужно расслабиться и не бояться упасть 😁 Каждый раз я говорю себе: "через год я точно стану крутым серфером". ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ну, а пока скидываю вам позитивные фотографии с берега... вы же обратили внимание на прекрасное небо и белый песочек? 🔥😈 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Вы когда-нибудь катались на серфе?
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⠀ Я решила пойти на курсы телеведущих 🐝🐝 Пчелка Алеся всегда трудится и несет мед. 😂 🎬 А если серьезно - я считаю, что скоро Инстаграм начнет переходить в видео-формат, как и все остальное. Очень интересно смотреть, как сейчас люди все больше погружаются в интернет, сходят с ума по виртуальному миру. В такой ситуации нельзя быть отсталым, как носорог 🦏🦏 И да - я уверена, что в будущем блогеры станут гораздо больше общаться по-настоящему, войдут в популярность видеоформаты, прямые трансляции, а фото - кроме профессиональных - начнут отмирать ⚡🌝 Нельзя останавливаться. Проблема многих моделей в том, что они считают, что их красивая внешность для фото будет всегда неистощимым ресурсом. Нужно развиваться и идти дальше. ⠀ Сразу как я начала спрашивать знакомых, мне тут же стали предлагать быть ведущей на нескольких проектах и даже возглавить целый Ютуб-канал. Как думаете, получится ли из меня крутая ведущая? На какую тему вы хотите увидеть мои ролики? 🔥🔥