"Купила победу и работала в эскорте": в Сети появился компромат на "Мисс Москва 2018"

Анонимный паблик "Рынок шкур" опубликовал компромат на девушку. В публикации говорится, что она якобы зарабатывает на жизнь эскортом, а победу в конкурсе купила на деньги "престарелого дедка", передает TopNews.

"Семеренко проплатили конкурс! Причем престарелый дедок! Как-то раз она поехала во Францию к одному известному мужчине на Fashion Week (естественно через менеджера, своего эскортного агента) <...> Она (или ее менеджер) утверждала, что грудь у нее своя, но по факту сделанная, это проверили. Уезжая из его квартиры во Франции, прихватила с собой фен для волос", - сообщил инсайдер.

Алеся Семеренко ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Отмечается также, что эскорт-услугами Семеренко занимается уже довольно давно, к тому же находится "на содержании у одного серьезного чувака". Однако источник паблика отказался разглашать личность мужчины.

"Живет в квартире мужика на Остоженке, в самом центре. Родом Семеренко из Питера, из самой обычной семьи. Скорее, бедной.

Раньше можно было подцепить в клубешнике за вкусненький коктейльчик, рассказать какую-нибудь красивую сказку, на которую она поведется, и уехать на хату без всяких затруднений. А сейчас ценник больше $5000",

- резюмировал инсайдер.

При этом сама Алеся Семеренко на своей страничке Instagram подробно рассказала "как купила конкурс".

Чуть ранее она также поделилась с подписчиками эмоциями от победы.