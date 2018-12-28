В Индонезии произошло еще одно мощное землетрясение
28 декабря 2018, 10:05
У берегов Индонезии в пятницу, 28 декабря, произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков находился в 70 километрах к югу от города Маноквари, где проживают около 53 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 56 километров.
Сведений о пострадавших и разрушениях из-за действия стихии, не было. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, 22 декабря на Индонезию обрушилось мощное цунами. Предполагается, что его спровоцировал подводный оползень, причиной которого стала активность вулкана Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной Луны. По последним данным, погибли 429 человек.
Галерея: Землетрясение в Индонезии