Бывший гендиректор "Милана" требует от клуба € 30 млн в качестве компенсации

По данным источника, функционер считает, что клуб должен выплатить ему эту сумму в качестве компенсации за несправедливое увольнение. Фассоне требует покрыть его убытки, а также упущенную выгоду.

Фассоне был ключевой фигурой в руководстве "Милана" при бывшем владельце клуба Йонхонге Ли, наряду со спортивным директором Массимилиано Мирабелли.

В июле этого года Ли объявил о своей неспособности заплатить долги, и "Милан" перешёл в собственность американского хедж-фонда Elliott Management. По решению новых владельцев миланского клуба Фассони и Мирабелли были отправлены в отставку со своих постов.