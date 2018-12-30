Бывший гендиректор "Милана" требует от клуба € 30 млн в качестве компенсации
30 декабря 2018, 21:39
Бывший генеральный директор "Милана" Марко Фассоне хочет получить от клуба € 30 млн. Об этом сообщает Чемпионат.com со ссылкой на Football Italia.
По данным источника, функционер считает, что клуб должен выплатить ему эту сумму в качестве компенсации за несправедливое увольнение. Фассоне требует покрыть его убытки, а также упущенную выгоду.
Фассоне был ключевой фигурой в руководстве "Милана" при бывшем владельце клуба Йонхонге Ли, наряду со спортивным директором Массимилиано Мирабелли.
В июле этого года Ли объявил о своей неспособности заплатить долги, и "Милан" перешёл в собственность американского хедж-фонда Elliott Management. По решению новых владельцев миланского клуба Фассони и Мирабелли были отправлены в отставку со своих постов.