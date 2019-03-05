Пожар в Огрском крае: в жилом дома спасен человек

Пожарно-спасательная служба получила вызов в Огрский край в 19:35. В подъезде жилого дома ощущался дым. Прибывшие на место происшествия пожарные констатировали, что в мусорном контейнере на первом этаже горит мусор, в доме образовалось задымление.