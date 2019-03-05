Вт, 5.03.2019
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Пожар в Огрском крае: в жилом дома спасен человек

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Пожарная машина

ФОТО: Paula Čurkste/LETA LETA

В понедельник в пожаре в Огрском крае был спасен человек, а еще двое эвакуировались своими силами, сообщает агентство ЛЕТА.

Пожарно-спасательная служба получила вызов в Огрский край в 19:35. В подъезде жилого дома ощущался дым. Прибывшие на место происшествия пожарные констатировали, что в мусорном контейнере на первом этаже горит мусор, в доме образовалось задымление.

Еще до прибытия пожарных своими силами эвакуировались два человека, но пожарные спасли еще одного, используя спасательную маску.

В 20:10 пожар был ликвидирован.

За прошедшие сутки, с 6:30 4 марта до 6:30 5 марта, Пожарно-спасательная служба получила 38 вызовов - 14 на тушение пожаров и 16 на спасательные работы, а восемь вызовов оказались ложными.

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