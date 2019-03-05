Бывшая теледива представит Латвию на всемирном конкурсе красоты

Конкурс красоты мирового масштаба Ms./Mrs. Elite Beauty Queen 2019 пройдет с 28 июля по 2 августа в Риге и Юрмале, а финальное шоу World Gems, в котором примут участие лучшие из лучших, состоится 1 августа во Дворце культуры "Зиемельблазма".

ФОТО: пресс-фото

На конкурс в Латвию прибудут всемирно известные супермодели, представители фэшн-индустрии и шоу-бизнеса.

Все мероприятия, организованные ассоциацией Elite Beauty Queens, открыты для всех желающих и доступны совершенно бесплатно!

Латвию в этом масштабном смотре красоты в числе других будет представлять бывшая теледива Жанна Нефедова. "Неважно, сколько в твоей жизни будет дней, важно - насколько полны они будут", - говорит Жанна (33).

ФОТО: пресс-фото

"Меня увлекает мир музыки, я люблю спорт, предпочитаю здоровый и активный образ жизни.

Имею степень магистра в области общественных отношений, работала на телевидении и вела колонку в газете "Телеграф".

А еще я освоила актерское мастерство, снялась в нескольких телевизионных проектах", - добавляет Нефедова.

Сегодня Жанна посвящает все свое время семье и самосовершенствованию.

ФОТО: пресс-фото

"От Латвии в финале состязания смогут участвовать сразу несколько представительниц. В настоящий момент идет отбор и принимаются заявки", - проинформировало руководство Elite Beauty Queens.

Напомним, летом 2018 года в Латвии - в Риге и Юрмале - впервые прошел конкурс красоты мирового уровня Mrs. Elite Beauty Queen. Как показывает статистика,

марка Mrs. Elite Beauty Queen является на данный момент ведущим организатором подобных смотров в Латвии и во всем мире.