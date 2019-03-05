В центре внимания кулдигских ресторанов - конопля

Для наших предков конопляное семя служило одним из важнейших источников белка, а о его высокой пищевой ценности было известно уже многие столетия назад. В наши дни конопля вызывает разные ассоциации, поэтому именно она была выбрана главным героем Недели ресторанов в Кулдиге, чтобы напомнить людям о содержащихся в конопле полезных питательных веществах и ее разнообразном применении в кулинарии.

ФОТО: Пресс-фото

Конопляное семя является полноценным источником белка, так как в нем содержатся все незаменимые аминокислоты, кроме того, конопля – единственное растение, чей белок находится в столь легко усваиваемой организмом форме. Конопляное масло отличается высоким содержанием клетчатки и незаменимых омега-3- и омега-6-жирных кислот. Конопляное семя богато также витаминами В1, В2, В6, С, Е и минеральными веществами – натрием, кальцием и железом.

Листья конопли тоже съедобны. В них, как и в листьях крапивы, содержится очень много кремния, который жизненно необходим для крепости костей и красоты кожи, волос и ногтей.

ФОТО: Пресс-фото

Конопляное семя обладает и лечебными свойствами: укрепляет иммунитет, помогает очистить организм от токсинов, уменьшает стресс, помогает при бессоннице, улучшает способность к концентрации и память.

Не секрет, что конопля имеет специфический вкус, но если комбинировать ее с различными свежими местными продуктами, то она придает блюду особую вкусовую выразительность, в чем каждый желающий сможет убедиться в рамках Кулдигской недели ресторанов, когда с широким ассортиментом продукции из конопли можно будет ознакомиться более чем в 10 ресторанах, кафе и трактирах.

По традиции во время Недели ресторанов будут подаваться блюда, которые обычно не входят в меню ресторанов и кафе, причем предлагаться эти блюда будут по особо привлекательным ценам – 2 блюда за 10 евро или 3 блюда за 12 евро.