Правительство Кариньша готово искать деньги на зарплаты учителям

По его мнению, правительство нельзя упрекнуть в том, что оно не выполняет обещания правительства Мариса Кучинскиса о повышении зарплат учителей, потому что увеличение средств было обещано в ответ на реформы в системе, а реформы не происходят.

Кариньш сказал, что в бюджете этого года на повышение зарплат учителей предусмотрено 11,4 млн евро, но Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) просит больше.

Со стороны ЛПРОН премьер ощущает ультиматум, а не желание говорить о причинах.