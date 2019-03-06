Правительство Кариньша готово искать деньги на зарплаты учителям
Правительство готово искать решения по увеличению зарплат учителей, но в самой системе образования, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" премьер-министр Кришьянис Кариньш.
По его мнению, правительство нельзя упрекнуть в том, что оно не выполняет обещания правительства Мариса Кучинскиса о повышении зарплат учителей, потому что увеличение средств было обещано в ответ на реформы в системе, а реформы не происходят.
Кариньш сказал, что в бюджете этого года на повышение зарплат учителей предусмотрено 11,4 млн евро, но Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) просит больше.
Со стороны ЛПРОН премьер ощущает ультиматум, а не желание говорить о причинах.
Он провел параллели с Эстонией - соотношение расходов на образование к общему бюджету примерно одинаковое, но в Эстонии зарплаты учителей почти на половину выше, потому что упорядочена система.